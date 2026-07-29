Depuis 2022, 87 % des VC ont disparu : comment expliquer la mort du marché crypto ?

Le nombre de VC actifs dans la crypto est tombé à 150 en juillet 2026, contre 1 177 au pic de mars 2022. Le marché n’est pas encore totalement mort pour autant, mais les investissements sont devenus beaucoup plus concentrés, plus sélectifs et moins favorables aux projets fragiles.

Seulement 150 VC actifs dans la crypto en juillet,

Depuis les sommets du marché en 2021, le financement crypto ne se lit plus seulement à travers les montants levés, mais aussi à travers le nombre d’acteurs encore prêts à signer des chèques. À l’époque, l’argent circulait vite, parfois trop vite, avec des fonds capables de financer presque toutes les nouvelles narrations du marché.

En mars 2022, 1 177 investisseurs de start-up uniques, aussi appelés capital-risque, venture capital ou VC, avaient participé à des tours de financement crypto. Désormais, les investisseurs se montrent beaucoup plus timides, au mois de juillet 2026, ils ne sont plus que 150.

Évolution du nombre de VC sur le marché crypto

Cela représente une chute d’environ 87,3 % depuis le pic. Avec seulement 150 investissements VC au mois de juillet 2026, nous connaissons actuellement le plus bas niveau mensuel depuis novembre 2020, lorsque 126 investisseurs uniques avaient participé à des levées de fonds crypto.

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Les levées de fonds crypto n’ont toutefois pas totalement disparu en 2026, les projets du secteur ont levé entre 690 millions et 4 milliards de dollars par mois depuis le début de l’année, portant le total à 11,78 milliards en 2026.

Blockworks Research arrive à un constat similaire concernant le nombre d’opérations, en effet, au mois de juillet 2026, seulement 44 deals crypto ont été annoncés, dont 41 levées de fonds, 2 opérations de M&A et 1 financement par dette.

Évolution du nombre de deals sur le marché crypto

Autrement dit, le fundraising représente encore 93,2% des deals, mais le volume total d’opérations est revenu à un niveau très faible par rapport aux sommets du cycle précédent.

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Le marché crypto est-il mort ou simplement en train d’être purgé ?

Ce mois de juillet est aussi marqué par plusieurs annonces de réduction d’activité, révélatrices de la fragilité de certaines entreprises crypto. BitMEX a annoncé la fermeture de sa plateforme d’échange au mois de septembre, tandis que BitMart a commencé un arrêt progressif de ses opérations, avec une fin officielle prévue en janvier 2027.

Il faut toutefois distinguer le marché crypto comme classe d’actifs et le marché crypto comme industrie financée par le capital-risque. Même si Bitcoin et Ethereum connaissent une baisse d’activité, et que la capitalisation des stablecoins recule, ces réseaux continuent d’exister, de traiter des transactions et de générer de l’activité.

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En revanche, le modèle des startups crypto financées par des levées successives semble s’être déplacé vers l’intelligence artificielle. Les investisseurs fuient désormais une partie des startups crypto qui, faute de volumes significatifs, peinent à collecter des frais ou à vendre un énième token à la supply infinie.

C’est donc plutôt le marché crypto tel qu’il existait pendant le cycle haussier de 2021 qui semble « mort ». Cette époque paraît révolue, et elle n’attirera probablement plus le même niveau de hype.

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Sources : CryptoRank, BlockWorks

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