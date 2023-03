CTFC : plusieurs cadres d’entreprises blockchains rejoignent le Comité Consultatif sur la Technologie

Le Technology Advisory Committee (TAC), ou Comité Consultatif sur la Technologie, qui appartient à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a dévoilé les nouveaux membres qui le composaient et nous y retrouvons plusieurs personnalités importantes de l’écosystème des cryptomonnaies.

Parmi ces personnalités figure Emin Gün Sirer, fondateur et PDG d’Ava Labs, qui a annoncé qu’il ferait tout son possible afin de faire avancer l’écosystème et informer au mieux les régulateurs :

I'm thrilled to have been appointed to the CFTC's Technical Advisory Board. I'll do everything I can to move the space forward, inform regulators about the latest developments in crypto, and bring the benefits of blockchains to our financial system.https://t.co/5RpC1pb8Sd

— Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) March 13, 2023