Crypto : La plus vieille banque des USA proposera du staking à ses clients

BNY, la plus ancienne banque des États-Unis, va proposer du staking de cryptomonnaies à ses clients institutionnels. Un partenariat avec Galaxy Digital permettra aux investisseurs de générer des rendements sans sortir leurs actifs du giron de la banque.

BNY s’associe à Galaxy pour lancer le staking institutionnel

La banque BNY, anciennement connue sous le nom de Bank of New York Mellon, a annoncé ce mardi son intention d’ajouter des services de staking à sa plateforme de conservation d’actifs numériques. Pour ce faire, elle s’est associée à Galaxy Digital (GLXY), qui fournira l’infrastructure technique nécessaire.

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Concrètement, ce nouveau service permettra aux clients institutionnels de mettre en staking les actifs numériques conservés directement chez BNY, sans avoir à les transférer vers un prestataire externe. Le lancement reste toutefois soumis à l’approbation des régulateurs américains.

Pour les grands investisseurs, éviter le transfert vers un tiers représente un gain considérable en matière de sécurité et de simplicité opérationnelle.

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Une banque géante qui accélère dans la crypto

BNY n’en est pas à son coup d’essai. La banque a lancé ses services de conservation crypto en 2022 et administre plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars d’actifs pour ses clients. Ses moindres mouvements dans l’écosystème blockchain sont donc scrutés de près par toute l’industrie financière.

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Récemment, l’établissement a également indiqué vouloir migrer son activité de tenue de registres vers la blockchain, dans le but de créer un registre unique de propriété on-chain. La banque prévoit aussi de tester la tokenisation des bons du Trésor américains sur une blockchain privée avant la fin de l’année, avec un lancement d’un règlement 24/7 attendu pour 2027.

En choisissant Galaxy Digital comme partenaire, la banque pourra s'appuyer sur un acteur incontournable des services financiers crypto pour les institutionnels. Elle intervient aussi bien dans le trading, la gestion d’actifs que dans les infrastructures de staking et de minage.

Au-delà de fournir l’infrastructure, Galaxy jouera un rôle de partenaire dans la conception des futurs services blockchain de BNY.

Les banques traditionnelles poursuivent leur virage crypto

Cette annonce s’inscrit dans une tendance de fond. Partout dans le monde, les grandes banques accélèrent leur adoption des cryptomonnaies et des technologies blockchain. Aux États-Unis, JPMorgan, BlackRock ou encore Goldman Sachs multiplient les initiatives. En Europe, le mouvement s’accélère également, porté notamment par l’entrée en application du règlement MiCA.

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En France, le Crédit Agricole se montre particulièrement actif sur le sujet. Sa filiale CACEIS a obtenu son enregistrement PSAN en 2023, puis a décroché en juin 2025 l’agrément européen MiCA, une première pour une banque française. Elle a également lancé le 1er juillet son propre stablecoin adossé à l’euro, l’EURXT, émis sur la blockchain Ethereum.

La banque française serait même entrée en négociations exclusives en vue du rachat de Meria, plateforme française spécialisée dans le staking et les services crypto. Fondée en 2017 par Owen Simonin, alias Hasheur, puis rebaptisée en 2022, Meria revendique environ 150 000 utilisateurs et 350 millions d’euros d’encours sous gestion.

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Source : CoinDesk

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