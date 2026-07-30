La morosité de l’écosystème crypto cache une perspective « extrêmement bullish », selon ARK Invest

L'industrie crypto traverse la phase de consolidation la plus profonde de son histoire, selon Lorenzo Valente, directeur de la recherche sur les actifs numériques chez ARK Invest. En cause : une concentration des revenus jamais vue, et une vague de fermetures qui s'accélère.

Concentration des revenus et vague de dépôts de bilans

Dans un message publié sur X, Lorenzo Valente affirme que la crypto traverse sa plus importante phase de consolidation de son histoire, bien plus profonde que lors des précédents marchés baissiers.

L'analyste de ARK Invest souligne que la structure du marché a changé : le capital est devenu beaucoup plus sélectif, et les protocoles comme les exchanges qui ne sont pas parfaitement adaptés au marché disparaissent.

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Il en résulte une très forte concentration des revenus entre peu d'acteurs. Selon Lorenzo Valente, Hyperliquid et Pump.fun représentent à eux seuls 67% des revenus générés par l'ensemble des applications crypto. Ce chiffre grimpe à près de 80% en ajoutant Ethena, le protocole de "dollar synthétique". Cette concentration serait désormais à son plus haut niveau historique.

Cette tendance est à placer en regard des revenus globaux. Selon le rapport trimestriel d'ARK pour le premier trimestre 2026, les revenus totaux des applications avaient chuté d'environ 23% sur un trimestre, à environ 485 millions de dollars.

Cela confirme donc une contraction générale du secteur derrière laquelle se cache cette concentration extrême sur une poignée d'acteurs.

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A venir : fusions, faillites et "acqui-hires"

Lorenzo Valente s'attend à ce que cette tendance s'intensifie dans les mois à venir, avec davantage de fusions-acquisitions, de dépôts de bilan (Chapter 11), de fermetures de projets et "d'acqui-hires". Ce dernier procédé consiste à racheter une société pour son staff qualifié, et pas pour ses avoirs.

Le dépôt de bilan de Storj et la fermeture de BitMEX illustrent déjà, selon lui, cette accélération des pressions de consolidation. Ces cas s'ajoutent à la vague récente de fermetures observée chez plusieurs exchanges et protocoles, dans un contexte de marché durablement affaibli.

Une perspective pourtant bullish ?

Malgré ce constat sévère, Lorenzo Valente qualifie cette consolidation d'« extrêmement bullish » pour l'industrie, considérant qu'elle élimine les projets les plus faibles au profit d'une poignée de plateformes solides, mieux armées pour le prochain cycle.

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Il faut cependant souligner que cette lecture optimiste n'est pas unanime : une concentration aussi marquée du chiffre d'affaires sur trois protocoles pose aussi la question d'une réduction de la concurrence et d'une fragilité accrue du secteur si l'un de ces piliers venait à vaciller.

Ce qui est certain, c'est que la période de consolidation n'est pas achevée, et que l'écosystème est dans une phase de restructuration majeure.

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Source : Lorenzo Valente via X

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