« C'était contre-productif d'être trop focalisé sur le BTC » : Saylor reconnaît ses erreurs dans la gestion de Strategy

Strategy ne veut plus convertir mécaniquement tout son capital en Bitcoin. Lors de sa dernière conférence de résultats, Michael Saylor a reconnu que son entreprise avait sous-estimé l’importance du dollar dans la gestion de son bilan, notamment pour rassurer les détenteurs de STRC.

Strategy reconnaît avoir sous-estimé l’importance de sa réserve en dollars et regrette de s'être trop focalisé sur le Bitcoin

Depuis le début de l’année 2026, Strategy n’est plus seulement l’entreprise qui lève du capital pour acheter toujours plus de Bitcoin. Le modèle s’est complexifié autour de ses actions préférentielles, de sa dette convertible, de sa réserve en dollars et de son objectif de maintenir le STRC, son principal produit de crédit, proche de sa valeur nominale de 100 dollars.

L’entreprise détient toujours la plus grande réserve de Bitcoin au monde, avec 843 775 BTC, soit environ 4 % de tous les BTC qui existeront un jour.

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Lors de la conférence de résultats du 2e trimestre 2026, Strategy a expliqué avoir développé une gestion plus active entre BTC, dollars, dette, actions préférentielles et rachats de titres. En effet, depuis le début de l’année, l’entreprise a acheté 174 895 BTC et vendu 3 620 BTC. Elle insiste toutefois sur le fait qu’elle reste acheteuse nette, avec 48 fois plus de BTC achetés que vendus.

La nouveauté se situe plutôt dans le discours de Michael Saylor qui a reconnu que Strategy était allée trop loin dans son allocation presque totale vers le Bitcoin :

Je pense que nous avons sous-estimé la valeur du dollar américain. [...] Nous avons vu que lorsque nous étions à 98 % ou 99 % BTC et 1 % USD, les investisseurs Bitcoin n’aimaient pas ça, les investisseurs actions n’aimaient pas ça, les investisseurs crédit n’aimaient pas ça. C’était contre-productif d’être trop focalisé sur le BTC.

Concrètement, Strategy détient désormais 3,75 milliards de dollars de réserves, un record pour l'entreprise qui représente plus de 2 ans de couverture de ses dividendes et intérêts, alors que l’entreprise vise désormais une fourchette de 2 à 3 ans de réserves.

Pour Saylor, l’allocation future ne devrait donc plus être < 99 % de BTC et > 1 % de dollars. Elle devrait dépendre du marché des actions, du marché du crédit, du prix du Bitcoin, mais aussi de la prime du BTC face à sa moyenne mobile sur 200 semaines.

Phong Le, le PDG de Strategy, confirme le constat et approuve la perspective de Saylor, en expliquant que l’entreprise avait appris « par la manière forte » qu’elle ne devait pas laisser ses « Bitcoin bulls » internes pousser chaque dollar levé directement vers le Bitcoin. Selon lui, conserver des dollars « fait beaucoup plus de sens ».

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Un changement de logique qui peut décevoir certains actionnaires MSTR

Pour certains actionnaires, ce changement de direction peut être vécu comme une trahison. MSTR était surtout perçu comme un véhicule d’exposition amplifiée au Bitcoin, capable d’augmenter progressivement le nombre de BTC par action grâce aux marchés de capitaux.

Bien que cette promesse n’ait pas totalement disparu, elle est maintenant devenue beaucoup moins certaine. Strategy est désormais aussi prêt à sacrifier ses BTC pour maintenir le STRC proche de 100 dollars, rassurer les investisseurs en crédit, financer ses dividendes et gérer une réserve importante en dollars.

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Acheter MSTR ou STRC, ce n’est pas détenir du Bitcoin en propre, c’est s’exposer à une entreprise cotée, à sa dette, à ses arbitrages et à ses intermédiaires. Plus Strategy complexifie sa structure financière, plus elle s’éloigne de l’intérêt 1er de Bitcoin : un actif détenu sans promesse, sans dette et sans dépendance à un gestionnaire.

Certains Bitcoiners pourraient même argumenter que l'existence de la Treasury Company pénalise la santé et la résilience du Bitcoin et, avec elle, le prix et la valeur du BTC.

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Source : conférence de résultats Strategy

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