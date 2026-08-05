Cloudflare Wallets : des paiements en stablecoins pour vos agents IA

Cloudflare vient de dévoiler Cloudflare Wallets, une infrastructure de portefeuilles en stablecoins pensée pour permettre aux agents IA de payer eux-mêmes des API, des données ou du contenu en ligne. Une brique clé pour l’internet piloté par les bots.

Cloudflare ouvre la porte aux paiements agentiques en stablecoins

Cloudflare a annoncé mardi le déploiement progressif de Cloudflare Wallets, une nouvelle infrastructure de portefeuilles conçue pour les agents IA. L’objectif est de permettre à ces agents de payer de manière autonome des API, des flux de données ou du contenu sur le web, en utilisant des stablecoins.

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Dans un premier temps, les utilisateurs peuvent uniquement réserver un « handle » unique rattaché à leur compte Cloudflare. Les fonctionnalités clés, à savoir l’approvisionnement en stablecoins et la délégation de dépenses aux agents, seront activées « prochainement » selon l’entreprise.

Introducing Cloudflare Wallets. They will allow you to store stablecoins, purchase services, and receive funds across the web. https://t.co/ucAaoKMs4Q — Cloudflare (@Cloudflare) August 4, 2026

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large amorcée en septembre 2025, quand Cloudflare avait dévoilé son propre stablecoin, le NET Dollar, pour financer l’internet des agents IA.

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Deux types de wallets et des garde-fous pour éviter les dérives

Cloudflare distingue deux catégories de portefeuilles. Les Account Wallets sont destinés aux humains, propriétaires du compte, qui gèrent l’approvisionnement en fonds et définissent les règles de dépense. Les Virtual Wallets, eux, sont pilotés par des clés API et confiés aux agents IA pour leurs achats du quotidien.

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Pour éviter tout dérapage, le propriétaire peut imposer une allocation maximale, une liste blanche de marchands autorisés et un plafond par transaction. De quoi laisser un agent tester une dizaine d’API à quelques centimes pièce sans risquer de vider le compte principal.

Les paiements passent par le protocole x402, développé initialement par Coinbase, qui permet d’attacher un règlement directement à une requête HTTP. Autrement dit, un agent peut accéder à un service payant sans compte, sans abonnement, ni clé API classique.

Cloudflare ajoute également une brique d’identité baptisée cloudflare.pay, qui donne à chaque agent une adresse lisible par les humains, du type research.example.cloudflare.pay. Les marchands peuvent ainsi savoir qu’ils traitent avec un agent rattaché à une organisation identifiée, ou choisir de ne servir que ceux qui déclarent leur identité.

Actuellement, environ 57 % du trafic web serait généré par des bots. Un basculement qui force à repenser le modèle économique du web, historiquement bâti sur la publicité et les abonnements.

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Sources : Cloudflare Blog, The Block

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