CLARITY Act : un blocage pour empêcher Trump de profiter des cryptomonnaies ?

Les démocrates du Sénat américain s'apprêtent à bloquer la procédure de clôture du CLARITY Act, faute d'avancées sur les règles d'éthique encadrant les activités crypto des responsables publics. La raison : le scandale des profits en cryptomonnaies du président des Etats-Unis.

Négociations éthiques pour empêcher Trump de profiter des cryptomonnaies

Selon Punchbowl News, les sénateurs démocrates comptent refuser la clôture du CLARITY Act, principale loi encadrant la structure du marché des actifs numériques aux États-Unis. En cause : l'absence de réponse de la Maison-Blanche à un texte bipartisan sur l'éthique déjà transmis par les sénateurs. Ce texte prévoyait un encadrement bien plus strict de la détention de crypto-actifs de la part des responsables politiques.

Le sénateur Ruben Gallego (démocrate), coauteur du compromis avec le sénateur Thom Tillis (républicain), n'a pas caché sa frustration, jugeant que l'absence d'engagement des républicains sur ce dossier "en dit long" sur leur volonté réelle de faire aboutir le texte.

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Le point de discorde, ce sont les limites contraignantes qui visent à empêcher les responsables fédéraux de tirer profit d'actifs numériques pendant leur mandat en poste... Une disposition qui vise directement les activités crypto de la famille de Donald Trump. Les démocrates jugent insuffisante la clause actuelle inscrite dans le texte de 616 pages.

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Le calendrier se resserre avant la pause estivale

De son côté, le chef de la majorité au Sénat John Thune continue de vouloir organiser un vote avant la pause estivale, mais la mécanique parlementaire se complique. Les règles du Sénat imposant un jour d'intervalle entre le dépôt de la clôture et le vote initial, chaque jour sans dépôt rapproche davantage le texte de la pause de vendredi, sans perspective d'adoption.

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La pression des soutiens du texte ne faiblit pas pour autant : la sénatrice Cynthia Lummis a exhorté cette semaine ses collègues démocrates à ne pas bloquer une loi qu'elle présente comme protectrice des consommateurs, tandis que les acteurs de l'industrie ont fait remonter plus d'un million de messages de soutien auprès du Congrès.

Les marchés intègrent déjà ce blocage : les cotes sur Polymarket concernant une adoption du CLARITY Act en 2026 sont retombées de 27 % à 23 % cette semaine, tandis que le Bitcoin, qui espérait profiter d'une percée réglementaire, oscille depuis plusieurs jours autour de 64 000 dollars. Encore une fois, le secteur de la cryptomonnaie peine à être réellement bipartisan aux Etats-Unis.

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