Circle affiche des résultats positifs et intègre BlackRock et la DTCC aux validateurs de sa blockchain Arc

Le géant américain des stablecoins Circle annonce des résultats positifs pour le second trimestre de cette année, avec un chiffre d’affaires et une adoption de l’USDC en hausse. L’entreprise annonce également l’intégration de BlackRock et de la DTCC aux validateurs de sa blockchain Arc, dont le lancement est prévu pour le 16 septembre.

Un chiffre d'affaires en hausse et une adoption de l'USDC qui explose

Malgré sa position d'éternel second derrière le leader mondial du secteur Tether et son USDT, le géant américain des stablecoins Circle poursuit son ascension, largement soutenue par un statut réglementaire effectif aux États-Unis et une adoption native de son USDC par la plateforme emblématique de marchés prédictifs Polymarket.

Une situation visiblement très favorable, puisque l'entreprise vient de publier ses résultats pour le second trimestre avec un chiffre d'affaires estimé à 701 millions de dollars, qui enregistre une hausse notable de 7 % par rapport à l'année passée, accompagné d'une augmentation de 19 % de la quantité d'USDC en circulation, désormais équivalente à 73,3 milliards de dollars, et d'un volume de transactions on-chain en progression de 151 % (14 800 milliards de dollars) sur la même période.

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Résultats de Circle pour le second trimestre de cette année

Dans le même temps, Circle affiche un résultat net de ses activités poursuivies de 48 millions de dollars, en forte hausse par rapport à l'année passée compte tenu de « l'impact des rémunérations en actions associées à l'introduction en bourse de l'année précédente », avec un EBITDA ajusté de 143 millions de dollars, en progression de 8 % sur un an.

Des résultats positifs qui ne permettent pas à l'action CRCL de Circle d'enregistrer une hausse notable en ce début de mois d'août, avec des performances toujours en baisse de 60 % sur l'année écoulée qui placent son prix à environ 63 dollars au moment d'écrire ces lignes.

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BlackRock et la DTCC deviennent validateurs de la blockchain Arc

Un bilan trimestriel qui « reflète l'environnement actuel des taux d'intérêt et un marché des cryptomonnaies qui fonctionne au ralenti », selon le CEO de Circle Jeremy Allaire, même si les développements récents de son entreprise « racontent une toute autre histoire ».

Nous avons obtenu notre licence bancaire fédérale, le mainnet public de la blockchain Arc sera lancé le 16 septembre, nous avons déployé le service Agent Stack pour placer la monnaie programmable au cœur de l'économie des agents IA, et les institutions qui utilisent aujourd'hui l'USDC, comme BlackRock, BNY ou Standard Chartered, accélèrent leur déploiement. Jeremy Allaire

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De nombreuses avancées stratégiques qui s'accompagnent de l'intégration de plusieurs géants de la finance à « la première cohorte de validateurs de la blockchain Arc », comme par exemple le leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock, l'incontournable Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) américaine ou des sociétés comme MasterCard et Visa.

La mise en place de cette première cohorte de validateurs, accompagnée de « nombreuses intégrations institutionnelles annoncées » et de l'intégration déjà effective d'une centaine d'entreprises de l'écosystème crypto et d'institutions financières, constitue une étape présentée comme « décisive » avant l'ouverture de la blockchain Arc au public, programmée au 16 septembre prochain.

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Source : Circle

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