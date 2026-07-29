Chute des actions liées à l'IA : est-ce le bon moment d'investir ?

Après des mois de hausse quasi ininterrompue, les géants des semi-conducteurs et de la mémoire viennent de connaître une violente chute. En quelques séances, SK Hynix, Samsung, Micron, AMD et SanDisk ont effacé une partie de leurs gains de l'année. Cette baisse est-elle une opportunité sur le long terme ?

Pourquoi les actions de la mémoire dévissent-elles ?

Avant de parler d'investir dans le secteur de l'IA après une telle chute, il faut comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours.

Le principal déclencheur de la chute porte un nom : CXMT (ChangXin Memory Technologies), le champion chinois de la mémoire DRAM.

Son entrée en Bourse sur le STAR Market de Shanghai s'est soldée par un premier jour de cotation en hausse de plus de 460 %, propulsant sa valorisation à plus de 500 milliards de dollars. La Chine dispose désormais d'encore plus de capitaux pour financer une montée en puissance massive de ses capacités de production de DRAM.

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Or, c'est précisément ce que redoutent les investisseurs. La DRAM est la mémoire standard utilisée par les datacenters pour l'IA, mais aussi par les ordinateurs et les smartphones.

Si CXMT parvient à inonder le marché avec des produits bien plus abordables, cela menacerait de faire chuter les prix et donc les marges des leaders que sont SK Hynix, Samsung et Micron, qui profitaient jusqu'ici d'une pénurie très rentable.

L'inquiétude du marché s'est accélérée après des rapports selon lesquels Apple testerait des puces DRAM fournies par CXMT : la preuve qu'un fabricant chinois pourrait atteindre des clients de premier plan plus vite que prévu.

Voici la chute des principales actions de « l'IA physique » sur les 30 derniers jours – Source : Google Finance

À cela s'ajoute un second facteur, plus stratégique encore. Des informations font état de la production, en Chine, de machines de lithographie DUV (deep-ultraviolet, les équipements qui gravent les puces) par des acteurs nationaux.

Autrement dit, Pékin réduirait sa dépendance aux Occidentaux et accélérerait son autonomie dans le secteur des semi-conducteurs et donc de la chaîne de valeur de l'IA.

Le contrecoup touche aussi SanDisk, spécialiste de la mémoire NAND Flash (stockage SSD) ; le titre baisse par effet de contagion, sur la crainte que la surproduction chinoise finisse par déborder de la DRAM vers le stockage.

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Une correction sectorielle plus qu'un effondrement de l'IA

En prenant un peu de recul, cette baisse est en grande partie psychologique et sectorielle : elle intervient après une envolée spectaculaire des cours, sur des valorisations tendues qui laissaient peu de marge à la déception. La moindre petite tempête a suffi pour déclencher des prises de bénéfices massives.

Surtout, même si CXMT est maintenant cotée en Bourse, elle reste très en retard sur la mémoire HBM, cette mémoire ultra-rapide indispensable aux puces IA de dernière génération, où SK Hynix et Micron conservent une avance technologique majeure. La demande liée à l'IA, elle, ne faiblit pas.

Est-ce une opportunité de long terme à saisir ?

Pour un investisseur patient, une telle correction crée souvent des points d'entrée intéressants. L'IA n'a pas seulement besoin de puissance de calcul : elle a besoin de mémoire et de stockage. Les modèles génèrent et traitent des volumes de données colossaux qui doivent être conservés durablement, ce qui fait des SSD d'entreprise et de la HBM des vecteurs de croissance structurels.

Investir dans les leaders mondiaux comme SK Hynix, Micron, AMD ou SanDisk après une chute aussi importante est historiquement une stratégie payante, à condition de raisonner sur plusieurs années et d'accepter la forte volatilité du secteur.

Enfin, il faut garder en tête que les fondamentaux de ces entreprises n'ont pas changé. Les dépenses en R&D continuent d'exploser pour répondre aux besoins croissants des data centers en puissance et en efficacité, et l'IA s'installe durablement dans le quotidien.

Son influence dépasse d'ailleurs largement les modèles de langage comme ChatGPT ou Claude : elle irrigue désormais l'armement, la robotique ou encore la cybersécurité. Le secteur est en train de devenir une brique aussi indispensable que l'a été Internet.

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À l'inverse, pour un profil à court terme, la prudence reste de mise. Rien ne garantit un rebond du secteur : de nouvelles sanctions américaines, un durcissement des restrictions à l'export ou une crise plus large avec un effet de contagion encore plus marqué ne sont jamais à exclure. Personne ne peut prédire le point bas et la correction du secteur pourrait très bien se prolonger.

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