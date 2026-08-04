Chine : une IA surpuissante pour traquer les transactions Bitcoin

Des chercheurs de l’université nationale de police chinoise affirment avoir mis au point une intelligence artificielle capable de détecter les transactions Bitcoin illicites avec une précision proche de 90%. Le modèle, baptisé MDGNN-LLM, surpasserait GPT-4o et Gemini 3 Pro.

Une IA policière chinoise dédiée au traçage du Bitcoin

La lutte contre le blanchiment de cryptomonnaies vient de franchir un nouveau cap en Chine. Des chercheurs affiliés à l’université nationale de police du pays affirment avoir développé un cadre d’intelligence artificielle capable d’identifier les transactions illicites sur le réseau Bitcoin (BTC) avec un taux de précision avoisinant les 90%.

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L’outil, baptisé MDGNN-LLM, a été testé sur le dataset Bitcoin d’Elliptic, une référence dans le secteur de l’analyse on-chain.

1/ Researchers at China's national police university say they built an AI framework that detects illicit Bitcoin transactions more accurately than GPT-4o & Gemini 3 Pro. The South China Morning Post reported the study achieved close to 90% accuracy on Elliptic's Bitcoin dataset. — Sandmark (@sandmark_news) August 3, 2026

Selon les auteurs, ses performances dépasseraient celles de modèles généralistes comme GPT-4o d’OpenAI ou Gemini 3 Pro de Google sur cette tâche spécifique.

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Comment fonctionne le framework MDGNN-LLM

Le système combine deux briques technologiques. D’abord, un réseau de neurones de type graphe cartographie l’ensemble des flux de transactions Bitcoin et compare les mouvements observés à des schémas connus de blanchiment. L’IA repère ainsi les motifs suspects au sein du graphe des transactions.

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Ensuite, le modèle open source Qwen3-14B, développé par Alibaba, prend le relais pour traduire l’analyse en langage clair. Concrètement, l’IA explique aux enquêteurs, en quelques phrases, pourquoi telle ou telle transaction apparaît potentiellement illicite.

Cette approche hybride, mêlant analyse graphique et grand modèle de langage, vise à combler une lacune bien connue des outils traditionnels de surveillance blockchain, à savoir la difficulté de restituer des conclusions compréhensibles pour un humain non spécialiste.

Un outil qui s’inscrit dans la politique crypto de Pékin

Cette annonce intervient dans un contexte particulier. Depuis 2021, la Chine interdit strictement le trading de cryptomonnaies sur son territoire. Les autorités continuent de renforcer leur arsenal technique pour repérer les activités liées aux actifs numériques, malgré cette interdiction.

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La mise au point d’un outil d’IA spécialisé par une école de police témoigne d’une volonté de professionnaliser la surveillance on-chain à l’échelle nationale. Des acteurs privés comme Elliptic ou Chainalysis proposent déjà des services similaires aux forces de l’ordre à travers le monde, mais Pékin semble vouloir développer ses propres capacités souveraines.

Le taux de 90% de précision annoncé reste à confirmer par des évaluations indépendantes. Les benchmarks internes présentent souvent des résultats plus flatteurs que ceux obtenus en conditions réelles, où les techniques d’obfuscation évoluent en permanence. Les mixers, les ponts inter-chaînes ou les protocoles de confidentialité continuent de poser des défis majeurs aux outils d’analyse.

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Source : Sandmark

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