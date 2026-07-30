ChatGPT Go gratuit avec Revolut – comment en profiter dès maintenant ?

La néobanque Revolut vient de signer un partenariat majeur avec OpenAI. Ses clients particuliers peuvent désormais accéder à ChatGPT Go sans frais supplémentaires pendant une durée allant jusqu’à 12 mois, selon leur abonnement. Une manière pour la fintech d’enrichir la valeur perçue de ses offres premium.

Un partenariat entre Revolut et OpenAI pour démocratiser ChatGPT Go

Revolut a officialisé ce 30 juillet 2026 un accord avec OpenAI qui permet à ses clients particuliers d’accéder à ChatGPT Go sans frais supplémentaires, pour une durée pouvant atteindre 12 mois. La néobanque revendique plus de 75 millions de clients dans le monde et plus d’un milliard de transactions par mois.

ChatGPT Go est la formule intermédiaire proposée par OpenAI. Elle offre des limites d’utilisation plus élevées que la version gratuite, davantage de téléchargements de fichiers, une mémoire étendue, l’analyse de documents et la génération d’images. Cette offre arrive dans le sillage du lancement de GPT-5.6, présenté comme la famille de modèles la plus performante d’OpenAI à ce jour.

Selon Emmanuel Marill, directeur général EMEA d’OpenAI, ce partenariat doit permettre à « un plus grand nombre de personnes de tirer encore davantage parti de l’IA ». Près d’un milliard d’utilisateurs se servent déjà de ChatGPT chaque semaine.

Téléchargez Revolut pour investir dans la crypto et recevoir un bonus de 20 €

👉 Notre avis sur Revolut Crypto

Quelle durée d’accès selon votre abonnement Revolut ?

La durée offerte varie selon la formule souscrite auprès de la néobanque. Voici le détail communiqué par Revolut :

Ultra : 12 mois d’accès offerts, plus un Buddy Pass valable 12 mois ;

: 12 mois d’accès offerts, plus un Buddy Pass valable 12 mois ; Metal : 12 mois d’accès offerts ;

: 12 mois d’accès offerts ; Premium, Revolut Pro et Revolut Mobile : 6 mois d’accès offerts ;

: 6 mois d’accès offerts ; Plus et Standard : 3 mois d’accès offerts, dans le cadre d’une offre promotionnelle.

Les avantages sont déjà disponibles pour les abonnements payants ainsi que pour les utilisateurs Revolut Pro et Revolut Mobile. L’offre promotionnelle de 3 mois destinée aux clients Plus et Standard sera déployée dans les prochaines semaines.

Concrètement, pour en profiter, il suffit d’être client d’un abonnement Revolut éligible et de suivre la procédure d’activation qui sera proposée dans l’application. Aucun frais additionnel n’est facturé pour la période offerte.

Téléchargez Revolut pour investir dans la crypto et recevoir un bonus de 20 €

Une stratégie de bundle pour justifier les abonnements premium

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large de Revolut, qui multiplie les services non financiers au sein de ses abonnements. La néobanque évalue à 4 600 euros par an la valeur totale des services inclus dans son offre Ultra, entre voyage, santé, apprentissage et divertissement.

En nous associant à OpenAI pour proposer des offres ChatGPT à nos clients, nous leur évitons de multiplier les abonnements mensuels et leur offrons un accès continu aux meilleurs outils de productivité au monde. Tara Massoudi, directrice générale des produits Premium chez Revolut

Cette annonce prolonge une série d’initiatives récentes de la néobanque, qui a récemment ouvert le private equity aux particuliers français.

Côté OpenAI, l’accord tombe dans un contexte de forte actualité, entre discussions avec Nvidia sur un financement de 250 milliards de dollars et une possible entrée en bourse.

👉 Sur le même sujet – Est-il possible d’acheter des actions OpenAI (ChatGPT) ?

Acheter des actions liées à l'intelligence artificielle sur IG.com

Source : Communiqué de presse Revolut – Partenariat avec OpenAI

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.