Cet ex-employé de BNB Chain utilise ses accès pour lancer une arnaque

Ce week-end, les équipes de la BNB Chain ont informé des poursuites judiciaires contre un de ses ex-employés, ayant utilisé ses accès pour lancer une arnaque.

BNB Chain poursuit un de ses ex-employés

De temps à autre, nous revenons sur le cas d’un délit d’initié de la part d’employés de telle ou telle société crypto. Ce week-end, c’est pour une affaire similaire que les équipes de la BNB Chain ont pris la parole pour informer du licenciement d’un ex-collaborateur.

En effet, la personne incriminée aurait utilisé un portefeuille de l’organisation pour créer son propre token :

Une adresse de portefeuille a été précédemment créée par un ancien employé, qui l’a ensuite utilisée pour générer un jeton, dans le cadre d'un tutoriel vidéo. Cette personne ne fait plus partie de l'entreprise en raison de cet incident. L'individu a conservé un accès non autorisé à la phrase semence associée après son départ et l'a utilisée pour générer une nouvelle clé privée.

Sur X, les équipes de la BNB Chain informent ainsi avoir initié des poursuites en justice :

A wallet address was previously created by a former employee, which they then used to generate a token, as part of a video tutorial. That individual is no longer with the company as part of this incident. The individual retained unauthorised access to the associated seed phrase… — BNB Chain (@BNBCHAIN) August 1, 2026

En parallèle, le compte d’analyse Lookonchain indique que l’intéressé a utilisé 4 adresses pour créer un token baptisé ASTEROID et que celui-ci lui aurait permis de réaliser un profit de 628 000 dollars :

A former @BNBCHAIN employee deployed the new token $ASTEROID, then used 4 newly created wallets to buy 796.7M $ASTEROID (79.67% of the total supply) for $10K. The employee later sold 718.8M $ASTEROID for 1,103 $BNB ($638K), making a profit of $628K. Wallets:… pic.twitter.com/gQeT973alY — Lookonchain (@lookonchain) August 1, 2026

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De son côté, Changpeng Zhao a commenté : « Ce type est essentiellement un arnaqueur. Restez SAFU ! ». D'une certaine manière, cela peut rappeler cette affaire avec un ancien employé de Coinbase. Concernant les poursuites judiciaires : affaire à suivre.

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