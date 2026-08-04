Cet ex-employé de BNB Chain utilise ses accès pour lancer une arnaque

Ce week-end, les équipes de la BNB Chain ont informé des poursuites judiciaires contre un de ses ex-employés, ayant utilisé ses accès pour lancer une arnaque.

le 4 août 2026 à 11:45.

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Vincent Maire

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BNB Chain poursuit un de ses ex-employés

De temps à autre, nous revenons sur le cas d’un délit d’initié de la part d’employés de telle ou telle société crypto. Ce week-end, c’est pour une affaire similaire que les équipes de la BNB Chain ont pris la parole pour informer du licenciement d’un ex-collaborateur.

En effet, la personne incriminée aurait utilisé un portefeuille de l’organisation pour créer son propre token :

blockquote icon

Une adresse de portefeuille a été précédemment créée par un ancien employé, qui l’a ensuite utilisée pour générer un jeton, dans le cadre d'un tutoriel vidéo. Cette personne ne fait plus partie de l'entreprise en raison de cet incident. L'individu a conservé un accès non autorisé à la phrase semence associée après son départ et l'a utilisée pour générer une nouvelle clé privée.

Sur X, les équipes de la BNB Chain informent ainsi avoir initié des poursuites en justice :

En parallèle, le compte d’analyse Lookonchain indique que l’intéressé a utilisé 4 adresses pour créer un token baptisé ASTEROID et que celui-ci lui aurait permis de réaliser un profit de 628 000 dollars :

👉 Dans l'actualité également — BitGo défie Anthropic : 100 Bitcoin en jeu pour tester l’IA Claude

De son côté, Changpeng Zhao a commenté : « Ce type est essentiellement un arnaqueur. Restez SAFU ! ». D'une certaine manière, cela peut rappeler cette affaire avec un ancien employé de Coinbase. Concernant les poursuites judiciaires : affaire à suivre.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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