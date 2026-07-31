Les cartes en stablecoins de l'émetteur français Kulipa cessent de fonctionner - Que se passe-t-il ?

Selon certaines informations qui circulent en ligne, l’émetteur de cartes en stablecoins implanté en France, Kulipa, aurait cessé ses activités de façon inattendue, mettant un terme soudain à plus d’une vingtaine de programmes en cours. Une situation visiblement bien différente dans les faits, selon les déclarations de l'entreprise. On fait le point...

le 31 juillet 2026 à 12:47.

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Hugh Bernard

Les cartes en stablecoins de l'émetteur français Kulipa cessent de fonctionner - Que se passe-t-il ?

L'émetteur de cartes en stablecoins Kulipa est-il en cessation d'activité ?

Le contexte baissier actuellement installé depuis des mois sur le marché des cryptomonnaies entraîne des fermetures de sociétés en cascade, mais également la méfiance compréhensible de certains de ses acteurs, comme dans le récent cas du soudain blocage des cartes en stablecoins émises par la société française Kulipa.

En effet, plusieurs publications sur le réseau X font état de cette situation - pouvant impacter directement une vingtaine de wallets et de fintechs - au point d'avoir poussé le cofondateur du wallet crypto Ready, anciennement Argent, à annoncer une cessation d'activité accompagnée de la fin de la prise en charge des cartes associées, d'autant plus avec un site Internet HS au moment d'écrire ces lignes.

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Notre émetteur de cartes met fin à ses activités et n'est donc plus en mesure d'assurer le fonctionnement du programme de cartes. Nous n'avons reçu aucun préavis. Si vous comptiez utiliser votre carte aujourd'hui, vous l'avez probablement appris à peu près en même temps que nous.

Itamar Lesuisse, cofondateur du wallet Ready

Même son de cloche du côté du wallet Solflare, dont l'un des responsables annonçait il y a quelques jours sur X que la société Kulipa « met fin à ses activités en raison de problèmes de solvabilité et n'est donc plus en mesure d'assurer le fonctionnement de la Solflare Card ».

Une situation d'autant plus surprenante que la société Kulipa avait annoncé en avril dernier l'obtention d'un financement de 6,2 millions de dollars, suite à un tour de financement dirigé par Flourish Ventures et 1kx.

Mais alors, que se passe-t-il réellement ?

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Une procédure de rachat en cours

Suite à ces rumeurs de cessation d'activité non confirmées, nous avons contacté la société Kulipa pour en savoir davantage. Selon les informations qui nous ont été transmises, cette interruption de ses programmes de cartes serait liée à une procédure de rachat en cours.

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Nous ne sommes pas en cessation de paiement, mais en cours de rachat. Ce dernier sera annoncé une fois finalisé. Malheureusement nous n’avons pas pu éviter l’interruption de service par notre partenaire bancaire. Mais on est en train de voir comment le rétablir au plus vite, dans le nouveau contexte.

Kulipa

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De ce fait, le blocage actuel des cartes en stablecoins de Kulipa serait la conséquence directe d'une procédure de migration qui n'aurait pas réussi à aboutir assez rapidement pour éviter l'interruption du service.

Et à la question de savoir quand les choses rentreront dans l'ordre, la réponse apportée laisse quelque peu perplexe :

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C'est très difficile à dire

responsable de Kulipa

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Sources : Itamar Lesuisse, Vidor

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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