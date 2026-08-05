Bybit EU obtient une nouvelle licence en Europe — Quelles sont les nouveautés à venir ?

La plateforme de cryptomonnaies Bybit.eu a décroché une licence d'Établissement de Monnaie Électronique (EMI) et Autriche, ouvrant la porte à quelques nouveautés pour ses clients européens. Lesquelles ?

Bybit.eu décroche une licence EMI

Mardi, l’exchange de cryptomonnaies Bybit EU a officialisé l’obtention d’une licence d'Établissement de Monnaie Électronique (EMI) auprès de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), par le biais de la filiale Bybit Payments GmbH.

Grâce à ce nouveau sésame réglementaire, cela ouvre la porte à de nouveaux services, qui pourront être proposés aux clients dans le futur, comme :

Les paiements entre particuliers (P2P) ;

Les services de monnaie électronique ;

L'authentification forte des clients (Strong Customer Authentication) ;

Des fonctionnalités d'open banking ;

Des solutions de paiement destinées aux commerçants ;

Ainsi que de futures initiatives liées aux cartes de paiement.

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Pour Bernhard Krick, le directeur général de Bybit Payments GmbH, ces deux entités du groupe complètent ainsi leur savoir-faire pour permettre à la plateforme Bybit.eu de proposer une large gamme de produits :

Cette licence permet à Bybit Payments GmbH de développer des capacités de paiement réglementées qui viennent compléter les services sur crypto-actifs proposés par Bybit EU GmbH. Il est essentiel de maintenir une distinction claire entre les deux entités réglementées. Chacune exercera ses activités dans le cadre de ses propres autorisations, tandis que les clients pourront accéder à l'ensemble de ces services via la plateforme Bybit.eu.

Ainsi, cette nouveauté intervient un peu plus d’un an après l’obtention de la licence MiCA, qui avait déjà permis à Bybit d’obtenir un positionnement stratégique dans toute l’Europe.

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