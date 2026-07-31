Bourse : pourquoi Wall Street rachète alors que les investisseurs vendent

Alors que les hedge funds et les investisseurs particuliers ont procédé à des ventes record ces derniers jours, plusieurs acteurs de Wall Street ont profité de cette vague de capitulation pour racheter des positions à prix cassés. Un comportement classique lors des épisodes de stress.

Une vague de ventes historiques sur les actions

Les chiffres donnent le vertige. Sur les trois jours se terminant le 28 juillet, les hedge funds ont réalisé leur plus important dégagement sur les valeurs technologiques mondiales depuis le début des relevés en 2016.

Dans le même temps, la réduction totale de l’exposition aux actions atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022. La pression vendeuse s’est étendue à tous les secteurs, avec l’Amérique du Nord en tête, suivie de l’Europe. Les ventes ont été principalement portées par du short covering sur les produits macro, comme les futures d’indices et les ETF.

Côté particuliers, l’ambiance est tout aussi tendue. Selon Vanda Research, les investisseurs retail ont enregistré leur plus importante vente nette quotidienne d’actions américaines depuis mars 2020, avec 243 millions de dollars de sorties nettes, alors même que le S&P 500 clôturait dans le vert.

Ce type de mouvement est caractéristique d'une phase de degrossing. Les hedge funds ne cherchent pas nécessairement à parier contre les marchés : ils réduisent simultanément leurs positions longues et courtes afin de diminuer leur risque global, souvent sous l'effet d'une hausse de la volatilité ou d'une incertitude macroéconomique. Ces ventes créent une pression temporaire sur les prix, ouvrant la voie aux investisseurs disposant encore de liquidités.

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Pourquoi des acteurs de Wall Street ont commencé à racheter

Au cœur de la tempête, un nom revient : Citadel. Le hedge fund de Ken Griffin aurait diffusé une note anticipant une hausse surprise des taux de la Fed quelques jours avant l’effondrement des valeurs liées à l'IA. Résultat, le fonds Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner, réputé pour utiliser un levier de 4x, aurait été contraint de liquider son portefeuille.

🦔Leopold Aschenbrenner's hedge fund Situational Awareness just got forced out of all its public holdings after margin calls from Bank of America, Goldman, and JPMorgan. The fund hit $45 billion at the start of July. His biggest bets were SK Hynix, Nebius, SanDisk, Micron, and… pic.twitter.com/F2UhGn5LrA — Hedgie (@HedgieMarkets) July 30, 2026

Selon plusieurs informations concordantes, Citadel a participé au rachat d'une partie du portefeuille liquidé de Situational Awareness. En revanche, aucune preuve ne permet d'établir un lien entre la publication de ses anticipations sur la Fed et la liquidation du fonds.

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D’autres voix relativisent. Pour Phil Trubey, Leopold est le seul responsable de sa chute, ayant utilisé un levier excessif pour générer un rendement de x20 en deux ans.

Citadel Securities confirme ainsi son appétit pour les actions liées à l'IA. Mais le fonds a aussi investi massivement dans la crypto ces derniers mois : 400 millions de dollars dans Crypto.com, valorisant la plateforme à 20 milliards de dollars, ou encore 200 millions d'euros dans l'exchange Kraken.

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La Fed, catalyseur inattendu du choc

Le déclencheur macro se trouve du côté de la banque centrale américaine. Le consensus anticipe désormais une hausse des taux de la Fed en septembre avec une probabilité de 65%, une première depuis trois ans.

La perspective d'un resserrement monétaire a poussé de nombreux investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués. Cette vague de ventes a toutefois créé des opportunités pour les acteurs disposant de liquidités, capables d'acheter lorsque les prix chutent.

Le S&P 500 s’échange actuellement autour de 7 437 points, en hausse de 1,66% sur la journée. Un rebond porté davantage par le rachat de positions short que par une conviction acheteuse, ce qui laisse planer le doute sur la suite.

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Ce type d'épisode illustre une mécanique bien connue des marchés : lorsque la peur atteint son paroxysme et que les investisseurs les plus fragiles vendent sous la contrainte, les acteurs les mieux capitalisés deviennent souvent les principaux acheteurs. C'est précisément dans ces phases de capitulation que Wall Street constitue ses positions en vue d'un éventuel rebond.

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Sources : The Kobeissi Letter sur X, Frank Chaparro / Vanda Research sur X, John Plassard sur X, Shay Boloor sur X, Matt Smith sur X, Phil Trubey sur X

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