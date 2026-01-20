La Bourse de New York lancer ses travaux sur le trading d'actions tokenisées

Tandis que les actions tokenisées font de plus en plus parler d'elles, le New York Stock Exchange se penche pleinement sur le sujet. Et pour cause, la célèbre Bourse de New York développe actuellement sa propre plateforme.

Le New York Stock Exchange développe sa solution d'actions tokenisées

En 2025, la tokenisation d’actions s’est démarquée comme l’une des principales tendances de l’écosystème crypto et il y a fort à parier que 2026 suive une lignée similaire.

Dernièrement nous sommes revenus sur les travaux du Nasdaq et de la DTCC, qui prévoient de grandes avancées pour le second semestre de cette année. C’est à présent au tour du New York Stock Exchange (NYSE), dont la maison mère Intercontinental Exchange (ICE) a annoncé lundi le développement d’une plateforme de trading et de règlement d’actions tokenisées.

🔎 Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter des actions tokenisées ?

Avec une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette proposition doit se démarquer face aux solutions actuelles des plateformes crypto par le fait qu’aucun compromis ne sera fait sur les droits inhérents à de véritables actions :

Sous réserve des approbations réglementaires, la plateforme alimentera une nouvelle place de marché au NYSE permettant la négociation d'actions tokenisées fongibles avec des titres traditionnels, ainsi que de tokens émis nativement en tant que titres numériques. Les actionnaires détenant des actions tokenisées bénéficieront des dividendes et des droits de gouvernance traditionnels. La place de marché est conçue pour respecter les principes établis en matière de structure de marché, avec une distribution et un accès non discriminatoire à tous les courtiers agréés.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Plus tôt ce mois-ci, nous mettions en lumière les travaux de tokenisation de BNY. Il s’avère qu’Intercontinental Exchange collabore avec cette banque, mais également avec Citi pour « faciliter les dépôts tokenisés dans ses chambres de compensation ». En effet, un tel projet soulève des questions techniques, légales et financières, obligeant les entreprises à adapter leur modèle.

Lynn Martin, la présidente du NYSE, a fait part de son enthousiasme quant aux innovations en cours :

Depuis plus de deux siècles, le NYSE a transformé le fonctionnement des marchés. Nous sommes à la pointe du secteur en matière de solutions entièrement décentralisées, grâce à des protections inégalées et des normes réglementaires rigoureuses qui nous permettent d'allier confiance et technologies de pointe. C'est en mettant à profit notre expertise pour réinventer l'infrastructure de marché que nous répondrons aux exigences d'un avenir numérique et contribuerons à le façonner.

👉 Dans l'actualité également — Baisse du Bitcoin et liquidations - Seul l'or résiste face à la perspective d'une nouvelle guerre douanière

Lorsque la solution du NYSE ainsi que celle du Nasdaq seront opérationnelles, il s'agira de voir l'impact que cela pourra avoir sur les offres actuelles proposées par les plateformes crypto et leurs fournisseurs.

Investissez dans des actions liées à la crypto avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : ICE

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.