BlackRock lance ses premiers fonds monétaires tokenisés en Europe

BlackRock accélère sa stratégie de tokenisation en Europe. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde vient de lancer des classes d'actions tokenisées pour plusieurs de ses fonds monétaires Institutional Cash Series (ICS), offrant aux investisseurs institutionnels un accès à des parts numériques émises sur la blockchain Ethereum tout en conservant le cadre réglementaire des fonds traditionnels.

Des fonds monétaires tokenisées en Europe

BlackRock a annoncé le lancement de ses premiers fonds monétaires tokenisés en Europe, en introduisant des classes d'actions OnChain pour plusieurs fonds de sa gamme Institutional Cash Series (ICS). Concrètement, les investisseurs éligibles peuvent désormais détenir des tokens représentant des parts de ces fonds, tout en bénéficiant du cadre réglementaire et des garanties des fonds monétaires traditionnels.

Ces tokens sont émis sur la blockchain Ethereum grâce à la plateforme de tokenisation Kinexys by J.P. Morgan. La blockchain permet notamment d'améliorer la transparence, l'efficacité des opérations et l'accessibilité de ces produits, tandis que le registre officiel des actionnaires reste géré de manière classique par l'agent de transfert.

Autrement dit, la technologie blockchain vient moderniser la gestion et le transfert des parts, sans modifier la structure juridique des fonds sous-jacents.

BlackRock has launched two tokenized money market funds. The $6.2 billion BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL) now has a tokenized share class issued on @ethereum, with BNY as transfer agent and tokenization provider. A second vehicle, BRSRV, launches… pic.twitter.com/qz9Srpqa8F — Ethereum Institutional (@ethereuminsti) August 3, 2026

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Beccy Milchem, responsable mondiale de la distribution cash chez BlackRock, s'est félicitée de ce lancement.

Il s'agit d'une évolution importante dans la manière dont les investisseurs accèdent à leur trésorerie et la gèrent. Beccy Milchem, responsable mondiale de la distribution cash chez BlackRock.

Les cas d’usage visés vont de la gestion de collatéral digital à l’optimisation de la trésorerie d’entreprise, en passant par l’intégration avec les écosystèmes financiers tokenisés.

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Un nouveau véhicule dédié aux réserves de stablecoins déposé à la SEC

BlackRock avait déposé le 8 mai dernier un formulaire N-1A auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour un nouveau produit baptisé BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle.

Ce fonds vise à offrir un support d’investissement conforme à la règle 2a-7 pour les réserves de stablecoins. Il investira 100 % de ses actifs en cash, en bons du Trésor américain à maturité inférieure à 93 jours et en opérations de repo overnight adossées à ces mêmes titres. La maturité moyenne pondérée du portefeuille ne dépassera pas 60 jours.

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La particularité du véhicule tient à son émission sur des blockchains publiques via l’agent de transfert Securitize. Les parts, appelées OnChain Shares, seront représentées par des tokens sur plusieurs réseaux publics permissionless, dont les noms restent à préciser dans le prospectus final. Le fonds n’investira toutefois dans aucun actif numérique en direct.

Une stratégie crypto qui monte en puissance

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2026, BlackRock avait fixé un objectif de 500 millions de dollars de revenus liés aux cryptos et à la tokenisation d’ici 2030. Larry Fink, son PDG, s’est également dit « très optimiste » sur les 12 prochains mois pour le secteur.

L’action BlackRock (BLK) cotait 1 126,63 dollars ce mardi, en hausse de 3,32 % sur la séance, pour une capitalisation boursière de 183,19 milliards de dollars.

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La combinaison des deux annonces confirme le positionnement de BlackRock sur deux fronts complémentaires. D’un côté, apporter de la fonctionnalité blockchain à ses produits existants pour la clientèle institutionnelle. De l’autre, se placer comme fournisseur d’infrastructure pour l’écosystème des stablecoins, dont les émetteurs cherchent des supports réglementés pour leurs réserves en dollars.

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Sources : BlackRock, SEC

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