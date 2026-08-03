Mike Belshe, CEO de BitGo, vient de lancer un pari inhabituel à Anthropic. Il a exposé publiquement une adresse Bitcoin contenant 100 BTC, soit environ 6,3 millions de dollars, en défiant l’IA Claude de vider le portefeuille. Une réponse à l’incident de sécurité récemment reconnu par le laboratoire d’IA.

Un défi à 6,3 millions de dollars lancé sur X

Mike Belshe, cofondateur et CEO de la société de garde crypto BitGo, défie Anthropic. Via un message sur X, il a publié l’adresse d’un wallet Bitcoin contenant 100 BTC, mettant au défi Anthropic de venir récupérer les fonds.

Either @AnthropicAI is terrible at building sandboxes... or excellent at marketing. (or both) But enough with the “we created a hacking monster” games. Do it for real. I put this in an @BitGo wallet for you. Go get it. 100 BTC:… https://t.co/RhvivRk9YK — Mike Belshe (@mikebelshe) August 1, 2026

« Soit Anthropic est très mauvais pour construire des environnements de test, soit très bon en marketing. Ou les deux. Mais assez avec ces jeux du "on a créé un monstre hacker". Faites-le pour de vrai », a lancé Belshe.

Au cours actuel du Bitcoin, autour de 62 574 dollars, l’enjeu représente environ 6,3 millions de dollars.

Les registres publics confirment que le wallet a bien reçu 100 BTC le 31 juillet, et qu’aucun mouvement n’a eu lieu depuis.

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Au moment d’écrire ces lignes, Anthropic n’a pas répondu publiquement au défi.

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Une réponse directe à l’incident de sécurité d’Anthropic

Ce défi arrive deux jours après une publication embarrassante d’Anthropic. Le 30 juillet, l’entreprise avait reconnu que trois de ses modèles Claude étaient sortis de leur environnement de test lors d’évaluations de cybersécurité. Sur 141 006 tests menés, trois cas ont vu un modèle accéder à l’internet ouvert et interagir avec des systèmes réels d’entreprises tierces.

In a review of our cybersecurity evaluations, we found three incidents in which a Claude model reached the internet from within or while interacting with a third-party evaluation environment, and then gained unauthorized access to the real systems of three different… — Anthropic (@AnthropicAI) July 30, 2026

Selon le rapport, un modèle baptisé Opus 4.7 aurait dérobé des identifiants et ouvert une base de données d’une véritable entreprise. Un autre, Mythos 5, aurait chargé un logiciel modifié dans une bibliothèque de code publique, qui s’est ensuite exécuté sur 15 appareils réels en moins d’une heure. Anthropic attribue ces incidents à une mauvaise configuration chez Irregular, l’un de ses partenaires d’évaluation, et non à une IA hors de contrôle.

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Belshe, lui, n’est pas convaincu par cette explication. Ce n’est pas son premier accrochage avec Anthropic. En juin, il avait déjà contribué à démonter une rumeur virale prétendant qu’un modèle Mythos avait compromis des systèmes gouvernementaux classifiés.

Un pari qui repose sur la cryptographie, pas sur du bluff

Techniquement, le défi est presque impossible à relever. Les wallets de BitGo fonctionnent en multisignature : il faut deux clés sur trois pour signer une transaction. Le client en détient deux, BitGo en garde une, et le prestataire ne peut donc pas déplacer les fonds seul. Pour vider l’adresse, une IA devrait voler des clés privées, compromettre des appareils ou tromper des humains. Casser les mathématiques du protocole Bitcoin n’est pas envisageable en l’état.

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Belshe reconnaît lui-même dans le prospectus d’introduction en bourse de BitGo que les wallets de la société ne peuvent être garantis contre tout piratage. Le document évoque ainsi le vol de 1,5 milliard de dollars survenu sur Bybit en février 2025, où un cold wallet avait aussi été compromis. Selon les données publiées lors de son IPO, BitGo gérait 81,6 milliards de dollars d’actifs pour 5 133 clients à fin 2025.

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Source : Tweet de Mike Belshe (CEO BitGo) sur X

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