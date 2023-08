Bitget lance le staking Ethereum – Gagnez jusqu'à 10 % de rendements sur vos Ethers (ETH)

Fidèle à son récent rebranding et dans une optique de démocratiser toujours plus l'accès aux cryptomonnaies, Bitget prendra désormais en charge le staking d'ETH directement depuis Bitget Wallet. Disponible de façon simplifiée, le staking d'ETH depuis Bitget Wallet permet d'être récompensé en stETH sans aucun dépôt minimum et de gagner jusqu'à 10 % de rendement annuel sur le dépôt d'Ethers.

Cet article est écrit en partenariat avec Bitget (en savoir plus)

Bitget se lance dans le staking Ethereum

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget vient d'annoncer qu'elle prenait désormais en charge le staking d'ETH, le tout avec des rendements annualisés allant de 4 à 8 %, voire jusqu'à 10 % lors de certaines périodes exceptionnelles.

Cette fonctionnalité est disponible via Bitget Wallet (anciennement BitKeep), le portefeuille numérique décentralisé proposé par Bitget, qui embarque également des fonctionnalités de swap, une place de marché dédiée aux tokens non fongibles (NFT), un launchpad ou encore un navigateur dédié aux applications décentralisées (dApps).

Via l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité au Bitget Wallet, l'exchange souhaite démocratiser le staking d'ETH de la façon la plus simple possible, dans l'optique d'améliorer l'expérience utilisateur tout en fournissant des solutions financières innovantes, comme l'a souligné Moka, le chef des opérations de Bitget Wallet :

« Nous avons travaillé pour atteindre nos principaux objectifs : abaisser les barrières à l'entrée, affiner la convivialité du produit, permettre la compatibilité avec une plus grande diversité de tokens en dehors d'ETH, et fournir un suivi du rendement en temps réel pour améliorer l'expérience utilisateur, et nous sommes heureux d'annoncer que nous y sommes parvenus. »

Pour intégrer le staking d’ETH, Bitget s'appuie sur l'infrastructure de Lido, le protocole de finance décentralisée (DeFi) le plus important de tout l'écosystème, avec plus de 13,9 milliards de dollars verrouillés à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Au-delà de générer des revenus sur le long terme, le staking d'ETH permet à tout un chacun de participer à la sécurisation et à la décentralisation du réseau Ethereum, celui-ci reposant sur la preuve d'enjeu (PoS) depuis le mois de septembre 2022.

Objectif : simplifier le parcours utilisateur

Comme à son habitude, Bitget met un point d'honneur à proposer un panel d'outils et de produits le plus large possible, mais de façon à être accessible à tous. C'est pourquoi sa solution de staking d'Ethers, qui ne demande aucun montant de dépôt minimum, est une solution de choix pour participer à la sécurisation du réseau Ethereum.

De plus, grâce à la structure du protocole Lido, les utilisateurs déposant leurs ETH sur Bitget Wallet pourront mettre en place des stratégies de rendements optimales grâce aux tokens stETH qu’ils recevront, qui permettent de profiter des services de la DeFi tout en continuant d’être récompensé pour le staking d'ETH.

À tout moment, les utilisateurs de Bitget Wallet peuvent suivre leurs gains en ETH générés par le staking, tout comme les taux de rendement du moment, et ce directement depuis un seul et même endroit.

Parfois, Bitget pourra être amenée à proposer des récompenses allant jusqu'à 10 % pour le staking d'ETH sur une période définie. Lors de ces événements, et seulement lors de ces derniers, la plateforme demandera un dépôt minimum de 0,01 ETH pour participer.

Enfin, grâce à Bitget Swap, les utilisateurs du portefeuille peuvent récolter leurs gains en toute simplicité sans avoir à changer d'application, ou bien profiter de la finance décentralisée grâce au navigateur intégré dédié aux dApps. Une gamme complète de produits qui s'autosuffit, comme l'a rappelé Gracy Chen, la directrice générale de Bitget :

« L'ajout du staking d'ETH vient renforcer le récent rebranding de Bitget Wallet en "Un trading plus rapide, de meilleurs actifs", soulignant notre engagement d’offrir des transactions plus rapides, une utilité élargie, et permettant l'accès à plus d'actifs et de protocoles. »

Source : Bitget

