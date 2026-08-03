Bitcoin - La vulnérabilité critique de ColdCard n’a pas entraîné de ventes majeures

En fin de semaine dernière, la découverte d’une vulnérabilité critique dans la génération de certaines seed phrases du Bitcoin avait déclenché un vent de panique. Une situation qui laissait craindre des ventes importantes, mais les détenteurs de BTC ont visiblement gardé la tête froide.

Faille de sécurité ColdCard : les détenteurs de BTC déplacent leurs fonds

L'information est tombée comme un coup de massue en fin de semaine dernière : une vulnérabilité critique identifiée dans la génération aléatoire de certaines seed phrases Bitcoin a entraîné le vol de près de 1 400 BTC répartis au sein de 4 500 adresses, estimés à 89 millions de dollars.

Une faille de sécurité importante, laissant craindre une possible contagion à de nombreux wallets crypto. Mais rapidement, les enquêtes menées à ce sujet ont révélé un risque principalement concentré sur les seeds générées par les hardware wallets ColdCard Mk3 de la société canadienne Coinkite.

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De quoi pousser certains spécialistes en sécurité à alerter leurs utilisateurs sur le fait de déplacer leurs fonds vers d’autres solutions de stockage le plus rapidement possible, avec le risque associé de voir certains d'entre eux succomber à l'appel de la capitulation en pleine période de marché baissier.

Des faits à l'origine d'une « journée hors norme pour le BTC », selon les analystes de Glassnode qui viennent de publier il y a quelques heures sur le réseau X un état des lieux de la situation, à l'aide d'une étude conjointe « de huit indicateurs on-chain ayant enregistré des valeurs largement supérieures à leur médiane sur les deux dernières années ».

Les détenteurs de BTC déplacent leurs fonds vers de nouveaux portefeuilles

Les données montrent que les détenteurs de BTC déplacent leurs fonds vers de nouveaux portefeuilles, plutôt que de les envoyer vers des plateformes d'échange. Glassnode

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Une activité record des adresses Bitcoin

Une situation également surveillée de près par le responsable de recherche pour la structure d'analyse CryptoQuant, Julio Moreno, à l'aide du graphique des adresses actives du Bitcoin dont le nombre quotidien vient de passer de 645 000 le 30 juillet à près d'un million le 31 juillet. Ce qui correspond à « son plus haut niveau quotidien depuis le 10 décembre 2024 ».

Il semble que les détenteurs de bitcoin aient massivement déplacé leurs fonds par mesure d'extrême précaution après le piratage de ColdCard. Cette hausse s'explique principalement par un bond du nombre d'adresses émettrices actives, tandis que le nombre d'adresses réceptrices actives n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Julio Moreno

🗞️ Découverte d'une vulnérabilité critique dans des portefeuilles Bitcoin. Êtes-vous concerné ?

Les adresses Bitcoin ont enregistré un regain d'activité important

Une activité chiffrée par l'analyste crypto Maartuun sur X qui fait état de « 77 402 BTC provenant de bandes UTXO plus anciennes [ayant] été déplacés depuis que le bug de la seed phrase Coldcard est devenu public ».

La principale leçon à en tirer : les détenteurs de Bitcoin ne paniquent pas, ils agissent en fonction des risques.

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Sources : Glassnode, Maartuun

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