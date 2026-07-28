Bitcoin suspendu à la décision de la Fed : ce qui se joue ce mercredi

Ce mercredi 29 juillet 2026, la Réserve fédérale américaine (la Fed) va rendre sa décision sur les taux directeurs. Pour Bitcoin et le marché des cryptomonnaies, l’enjeu est important, comme pour tous les actifs dits à risque d’ailleurs. Les projections économiques et le discours de Kevin Warsh, président de la Fed, pourraient redéfinir la trajectoire des marchés financiers pour les prochaines semaines.

Le statu quo sur les taux de la Fed reste l’hypothèse la plus probable

Ces 28 et 29 juillet 2026, la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee) discute de la politique monétaire à tenir pour la Réserve fédérale des États-Unis. Le consensus de marché table sur un maintien des taux d’intérêt dans la fourchette actuelle de 3,50 à 3,75 %. Après les baisses de taux de fin 2024 et de fin 2025, la Fed devrait donc continuer à marquer une pause.

Toutefois, selon l’outil FedWatch du CME Group, qui calcule les probabilités de mouvement des taux de la Fed, il y aurait déjà 29,4% de chances d’une hausse surprise des taux entre 3,75 et 4 % dès ce 29 juillet. Et pour les prochaines réunions, notamment celle du 16 septembre, il n’y aurait plus que 24,6 % de chances de maintien des taux inchangés, contre 75,4 % de chances de hausse de 25 ou 50 points de base.

Les marchés obligataires ont d’ailleurs commencé à intégrer cette probabilité importante d’une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026. Un scénario qui était pourtant encore peu plausible il y a quelques mois en arrière.

Dès la réunion du FOMC du 16 septembre 2026, la Fed pourrait bien augmenter ses taux d’intérêt, selon FedWatch.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

👉 Quelles actions acheter pour protéger son capital ?

Trois scénarios pour Bitcoin

Cette évolution reflète les craintes persistantes sur l’inflation, car le conflit au Moyen-Orient et les tensions sur le pétrole ont remis sur la table le risque de hausse des prix à la consommation. Le véritable catalyseur pour Bitcoin ne sera donc pas tant l'annonce du nouveau taux directeur que le « dot plot » (les prévisions des membres du FOMC) et surtout le langage utilisé par Kevin Warsh lors de la conférence de presse.

1 - Scénario central (statu quo dovish) : Kevin Warsh maintient le cap et réitère que la Fed reste « data-dependent » (dépendante des statistiques économiques), même si une baisse de taux d’ici la fin d’année reste peu probable. Ce serait toutefois le scénario le plus favorable pour Bitcoin et les actifs à risque, le BTC aurait ainsi une fenêtre de rebond.

2 - Scénario hawkish modéré : le dot plot intègre une hausse des taux d’ici la fin d’année et Warsh adopte un ton prudent à cause de l’inflation et des tensions géopolitiques. Bitcoin pourrait alors continuer à stagner dans le range de ces dernières semaines, voire même peiner à se maintenir aux niveaux de prix actuels.

3 - Scénario hawkish fort : surprise sur le dot plot ou un discours particulièrement ferme. Le marché crypto, déjà fragile, pourrait alors connaître une correction plus marquée, avec même un possible nouveau point bas pour Bitcoin.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

👉 Les promos crypto du moment

Les ETF Bitcoin en première ligne

Selon Citadel Securities, Kevin Warsh devrait adopter un ton relativement hawkish à la fin de cette réunion du FOMC. La banque d’investissement anticipe que le nouveau président de la Fed, connu pour son profil rigoureux sur l’inflation, pourrait utiliser cette intervention pour marquer sa différence et rassurer les marchés sur sa crédibilité anti-inflationniste. Un positionnement qui pourrait limiter l’enthousiasme haussier sur Bitcoin à court terme, même en cas de statu quo sur les taux.

Par ailleurs, Bloomberg signale que les ETF Bitcoin ont vu se terminer leur série d’entrées nettes (qui avait duré pendant 7 jours de cotation consécutifs) en fin de semaine dernière. Signe que les investisseurs institutionnels se montrent plus prudents avant la réunion. Comme le montrent les données de Farside Investors (ci-dessous), ces sorties nettes ont particulièrement touché l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, avec près de 415 millions de dollars de flux négatifs en seulement 2 jours, les 23 et 24 juillet.

La série de 7 jours d’entrées de capitaux sur les ETF Bitcoin a été stoppée jeudi dernier

Acheter du Bitcoin avec IG et recevez 25 € en BTC

👉 Comment investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Le président Trump en arrière-plan

Le président des États-Unis, Donald Trump, a une nouvelle fois critiqué l’immobilisme de la Fed ce lundi, en expliquant que « les taux devraient être abaissés » par les banquiers centraux. Depuis son élection, Trump a en effet toujours été favorable à une baisse rapide des taux de la Réserve fédérale. La pression politique de la Maison Blanche se fait donc toujours ressentir sur la Fed.

En résumé, Bitcoin reste dans l’espoir que la communication de la Fed et de Kevin Warsh ne soit pas trop hawkish, pour ne pas dissuader les investisseurs de miser sur les actifs à risque comme les cryptos et les actions. Car autant un maintien des taux accompagné d’un discours équilibré de Warsh pourrait servir de déclencheur haussier pour le BTC, autant une perspective de hausse de taux quasi certaine pourrait maintenir le roi des cryptos dans sa stagnation actuelle (voire pire, provoquer une nouvelle plongée). Fin du suspense ce soir, à 20h heure de Paris pour les taux, même si le discours de Warsh qui suivra juste après sera tout aussi crucial pour les marchés.

👉 Comment investir intelligemment 100 000 € ?

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters, CME Group, Farside Investors

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.