Malgré de récentes avancées significatives, l’incertitude continue de peser sur l’adoption rapide du projet de législation du marché crypto américain CLARITY Act. Une situation dont les démocrates seraient responsables, selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent qui cite le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, pour conclure son analyse.

Scott Bessent défend la législation crypto américaine CLARITY Act

La législation américaine du marché crypto, CLARITY Act, sera-t-elle validée dans les prochaines semaines... ou en tout cas avant la fin de l'année ? Difficile à dire, compte tenu des nombreux blocages rencontrés au cours de son parcours législatif, au point d'avoir récemment poussé le président de la SEC à indiquer qu'il appliquerait ses propres règles si son adoption venait à échouer.

Une incertitude visiblement insupportable pour son collègue Scott Bessent, actuel secrétaire au Trésor des États-Unis, compte tenu des avancées déjà obtenues dans le cadre de « milliers d'heures de négociations bipartisanes » et de compromis établis entre les commissions bancaire et agricole du Sénat, afin de « produire un texte prêt à une soumission au vote qui attend pourtant encore son examen ».

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La raison de ce report incessant jugé inutile ? Des démocrates du Sénat en train de « faire de la politique politicienne alors qu'une victoire majeure pour le leadership américain est à portée de main ». Ferait-il référence à la clause éthique récemment acceptée sous la contrainte par Donald Trump, suite à des mois de rapport de force avec ses opposants sur le sujet ?

Trouvez un seul autre exemple dans l'histoire où le Congrès, ayant le choix, a préféré chasser un secteur innovant des États-Unis plutôt que de le réglementer intelligemment. L'exceptionnalisme américain était autrefois un objectif bipartisan ; si le CLARITY Act échoue, j'ai de sérieux doutes que cela le reste. Scott Bessent

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« Si vous ne me croyez pas ou ne comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre »

Face à cette apparente fronde des démocrates, Scott Bessent ne manque pas de rappeler comment le CLARITY Act « renforce considérablement les obligations réglementaires et de conformité des intermédiaires en crypto-actifs, les plaçant sur un pied d'égalité avec les institutions financières traditionnelles », tout en clarifiant le statut des développeurs désormais totalement dissocié de toute activité de transmetteurs de fonds.

Le Blockchain Regulatory Certainty Act — que les lobbyistes de Washington ont présenté comme un épouvantail à certains groupes de procureurs et de forces de l'ordre — ne fait rien d'autre que codifier une politique de longue date du département du Trésor, restée constante à travers les administrations : les développeurs et bâtisseurs non-dépositaires ne sont pas, et n'ont jamais été, soumis aux obligations d'enregistrement prévues par le Bank Secrecy Act. Scott Bessent

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De nombreuses raisons qui poussent Scott Bessent à affirmer que « le Sénat doit voter MAINTENANT sur cette législation historique », afin de renforcer la vision bipartisane de l'exceptionnalisme américain, tout en citant en conclusion de son analyse une phrase écrite par le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, il y a presque 16 ans jour pour jour (le 29 juillet 2010) :

Si vous ne me croyez pas ou ne comprenez pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre, désolé. Satoshi Nakamoto

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Source : Scott Bessent

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