Bitcoin : nous sommes proches de la capitulation selon ces deux signaux de marché

Serions-nous (enfin) sur le point de valider le point bas de cycle tant attendu pour le Bitcoin ? C’est l’avis des analystes de Fidelity, dans le cadre de leur dernier rapport sur les signaux du marché. On fait le point...

Le Bitcoin se rapproche de son point bas de cycle

Alors que le Bitcoin continue d'évoluer sous les 65 000 dollars, le drawdown enregistré par le prix du BTC depuis son dernier sommet historique aux alentours des 126 000 dollars a du mal à sortir de la zone des 50 % de baisse face à une volatilité au plus bas depuis des semaines.

Une configuration de marché qui permet à de nombreux analystes d'anticiper la découverte d'un point bas de cycle que tout le monde attend pour pouvoir repartir en tendance haussière, comme par exemple les spécialistes de Fidelity Digital Assets, filiale crypto du géant américain Fidelity Investments.

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En effet, les analystes de cette structure dédiée aux institutionnels estiment que le Bitcoin pourrait être tout proche de ce fameux bottom, en se basant sur « deux signaux qui approchent de niveaux significatifs » mis en lumière dans le cadre de son dernier rapport trimestriel sur les indicateurs de marché.

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Un indicateur de valorisation du Bitcoin au plus bas

Le premier de ces signaux identifiés par les analystes de Fidelity Digital Assets est le Bitcoin Yardstick, destiné à établir une comparaison entre le prix du BTC et la puissance de calcul (hashrate) qui sécurise sa blockchain, afin d'évaluer la force ou la faiblesse de sa valeur.

Un indicateur qui « évolue actuellement à proximité de ses plus bas niveaux historiques », même si la baisse de 22 % du taux de hachage total par rapport à son précédent pic démontre sa forte capacité de résilience face à la baisse de 50 % enregistrée par le Bitcoin.

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Le Bitcoin Yardstick évolue près de ses plus bas historiques

Cela suggère que le BTC pourrait s'échanger avec une décote importante par rapport à l'énergie mobilisée pour sécuriser le réseau. Historiquement, cette zone de sous-évaluation a coïncidé avec des phases d'accumulation et des points bas relatifs du marché. Fidelity Digital Assets

Les périodes de sous-évaluation précédentes « ont duré 298 jours en 2018 et 299 jours en 2022 avant que le sentiment de marché ne commence à s'améliorer », ce qui permet aux analystes de Fidelity Digital Assets de positionner le mois d'octobre prochain comme une « période charnière » à surveiller de près.

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Des détenteurs de BTC qui restent prudents

L'autre indicateur du Bitcoin mis en lumière dans ce rapport est le Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) Score qui permet de déterminer si les détenteurs de BTC se trouvent globalement en plus-value ou en moins-value, et à l'heure actuelle il pointe à 0,09 dans la zone « Espoir – Peur ».

Le NUPL du Bitcoin évolue dans la zone « Espoir – Peur »

Un sentiment de prudence vis-à-vis du marché qui a remplacé l'optimisme affiché en mai dernier au sujet de la possibilité d'avoir atteint le point bas tant attendu.

Cela laisse penser que les détenteurs de BTC n'ont « pas encore acquis une conviction suffisamment large qu'un point bas durable a été atteint », probablement car la véritable capitulation devrait intervenir prochainement.

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Source : Fidelity

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