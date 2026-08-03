Bitcoin et Clarity Act : le 7 août sera-t-il décisif ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a terminé son rebond du mois de juillet et démarre le mois d’août en correction en accord avec sa saisonnalité statistique. Ce vendredi 7 août, les sénateurs des États-Unis vont partir en congés, et cela pourrait avoir des conséquences pour le BTC.

La saisonnalité du mois d’août est défavorable

L'évolution actuelle du prix du Bitcoin présente plusieurs similitudes avec celle observée durant l'été 2022, au cours du précédent marché baissier. Si ce parallèle continue de se vérifier, la période qui va du mois d’août au mois d’octobre pourrait voir le cours du bitcoin aller plus bas que les 57 750 dollars du mercredi 1er juillet dernier.

Cette hypothèse est également cohérente avec les statistiques saisonnières. Si le mois de juillet est généralement favorable au BTC, août et septembre figurent parmi les deux mois les moins performants de son historique.

Le tableau ci-dessous (dont la source est le site Coinglass) expose la performance statistique du cours du bitcoin selon les mois de l’année. Deux données sont disponibles : la performance moyenne par mois et la performance médiane par mois. Le mois d’août est le mois qui a la performance médiane la plus faible.

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Clarity Act, le vendredi 7 août n’est pas si décisif que cela

Cette première semaine du mois d’août pourrait déjà être décisive pour le cours du bitcoin car il y a une date importante : il s’agit du vendredi 7 août qui, au passage, voit la mise à jour du rapport NFP, le rapport mensuel sur le marché du travail US.

Mais ici ce n’est pas le NFP qui m’intéresse, c’est davantage le Sénat des États-Unis. La nouvelle réglementation crypto US, le Clarity Act, qui sera le socle du prochain bull run des années 2027 et 2028, doit encore être votée en session plénière du Sénat US.

Pour cela, il faut acter la clôture des débats sur ce texte et il faut 60 sénateurs sur 100 pour clore les débats. Les Républicains sont 53 et les Démocrates 47, alors il faut 7 démocrates modérés qui se rallient au texte pour atteindre le seuil des 60.

Et ce n’est pas une mince affaire pour aboutir à un tel ralliement d’ici le vendredi 7 août, date où les sénateurs des États-Unis partent en congés jusqu’au 15 septembre.

En clair, si le texte n’est pas voté cette semaine, cela pourrait donc créer de la pression baissière sur le cours du bitcoin en août/septembre (en accord avec la saisonnalité statistique du BTC). Selon moi, nul doute que le texte sera au pire voté entre le 15 septembre et le 3 novembre, date des US midterms.

Bref, soyez donc attentifs cette semaine à l’ordre du jour du Sénat US.

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