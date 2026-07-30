Attaques crypto : 212 incidents et 1 milliard de dollars perdus en 6 mois

Le nombre d’attaques visant le secteur des cryptomonnaies affiche un bilan alarmant pour la première moitié de cette année, avec plus d’incidents répertoriés qu’au cours de la totalité de l’année passée. Au total, plus d’un milliard de dollars ont été volés, en grande partie au profit de la Corée du Nord, avec une arrivée notable de l’IA.

Plus d'incidents enregistrés, mais un montant total des pertes inférieur

Chaque semestre oblige à dresser un nouveau bilan des attaques ayant ciblé le secteur des cryptomonnaies. Un exercice réalisé par les analystes de Blockaid dont les conclusions pour début 2026 n'ont rien de rassurant, avec plus d'incidents enregistrés sur cette période que sur l'ensemble de l'année passée.

Au cours des six premiers mois de cette année, les spécialistes de Blockaid ont recensé 212 « incidents d'exploitation » - soit 3,4 fois plus qu'en 2025 - pour un préjudice total estimé à 1,1 milliard de dollars qui reste pour le coup bien inférieur au premier semestre de l'année passée, avec l'attaque de Bybit et son record de 1,5 milliard de dollars.

⚠️ Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

212 incidents enregistrés, pour un préjudice total de 1,1 milliard de dollars

Selon les données du rapport de Blockaid, les quatre plus gros incidents du premier semestre de cette année - Kelp DAO, Drift, Resolv et CowSwap - représentent des pertes estimées à 707 millions, équivalentes à 64 % du montant total enregistré sur cette période.

La Corée du Nord reste très largement active dans le domaine, avec une part estimée à 55 % qui représente un butin global de 609 millions de dollars, incluant les deux plus importantes attaques de cette période avec les protocoles Drift (285 millions de dollars) et Kelp DAO (292 millions de dollars), mais également Humanity Protocol (32 millions de dollars).

Inscrivez-vous sur Finst et recevez 20 € en Bitcoin (voir conditions sur le site)

En cause : bridges, nouveau standard EIP-7702 d'Ethereum et IA

En ce qui concerne les failles exploitées, les spécialistes de Blockaid relient une part importante de ces attaques - environ 789 millions de dollars (74 %) - à des défaillances de sécurité opérationnelle (OpSec) impliquant la compromission des clés de sécurité, comme dans les cas de Drift et Kelp DAO. Toutefois, près de quatre attaques sur cinq impliquent des failles de code, même si le bilan financier de ce type d'attaque ne représente que 203 millions de dollars de pertes.

Principaux vecteurs d'attaque identifiés par Blockaid

Du côté des cibles privilégiées par les hackers, les bridges restent la principale porte d'entrée exploitée, avec des opérations désormais réalisées off-chain qui visent les serveurs, les clés privées ou les validateurs plutôt que les smart contracts.

📰 L’IA peut-elle casser la cryptographie des blockchains ? Le modèle Mythos d'Anthropic découvre plusieurs failles

Dans le même temps, plusieurs attaques ont également ciblé le nouveau standard EIP-7702 d'Ethereum qui permet de déléguer temporairement le contrôle des wallets à un smart contract.

Mais une autre donnée attire également l'attention des spécialistes de Blockaid, avec l'apparition de ce qu'ils identifient comme une augmentation significative des attaques menées à l'encontre d'agents IA à l'aide de procédures de type « injection de prompt », comme dans le cas de Bankr où les attaquants ont réussi à tromper sa vigilance afin qu'il approuve une transaction non autorisée, entraînant le vol de 216 000 dollars.

Enfin, les blockchains les plus ciblées restent les layer 1 compatibles EVM (Ethereum Virtual Machine), comme Ethereum (332 millions de dollars) et la BNB Chain (185 millions de dollars) qui cumulent la majeure partie des pertes enregistrées, alors que Solana (326 millions de dollars) pointe en tête des blockchains non compatibles EVM.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Blockaid

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.