Attaque contre les portefeuilles Bitcoin : 4 500 adresses touchées

Une attaque ciblant des portefeuilles Bitcoin protégés par une seed phrase compromise a déjà touché 4 585 adresses et entraîné le vol de 1 367 BTC, soit près de 89 millions de dollars. Selon Galaxy Research, les fonds ont été siphonnés en trois vagues distinctes avant d'être regroupés dans plusieurs adresses.

Une troisième vague porte les pertes à 89 millions de dollars

Le compteur ne cesse de grimper. Galaxy Research a identifié une nouvelle salve d’attaques visant des adresses générées par les hardware wallets Coldcard, avec 207,7294 BTC drainés lors de cette seule troisième vague.

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Au total, ce sont désormais 1 367,05 BTC, soit environ 88,6 millions de dollars, qui ont été siphonnés depuis le début de l’attaque, répartis sur 4 585 adresses distinctes.

La première vague, survenue le 30 juillet, avait vidé 1 083 bitcoins depuis 1 196 adresses en seulement 41 minutes. La troisième vague se distingue par son approche différente. L’attaquant cible désormais des soldes plus modestes, environ un dixième de bitcoin par victime, et utilise des schémas de transaction plus complexes à retracer.

Le cours du Bitcoin évolue actuellement autour de 63 147 dollars.

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Une faille remontant à un firmware de mars 2021

L’origine du problème est désormais connue. Une mise à jour du firmware Coldcard publiée en mars 2021 a redirigé la génération des seeds vers un générateur pseudo-aléatoire logiciel prévisible, au lieu du générateur matériel de la puce.

Résultat, l’espace des clés possibles est suffisamment restreint pour qu’un attaquant disposant de puissance de calcul puisse les reproduire hors ligne, sans jamais toucher physiquement l’appareil.

I believe it's extremely important to stress that even users who IMPORTED or generated a seed with DICE are vulnerable, if they use the following features: pic.twitter.com/IMheV6QUAC — Kevin Loaec 🧙‍♂️🐟 (@KLoaec) August 1, 2026

Kevin Loaec, développeur Bitcoin, précise que même les utilisateurs ayant importé leur seed ou l’ayant générée avec des dés restent vulnérables s’ils utilisent certaines fonctionnalités avancées du hardware wallet.

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Que faire si vous détenez un Coldcard ?

Les avertissements se multiplient sur les réseaux sociaux. Pablo Sabbatella, expert en sécurité crypto, appelle les utilisateurs à déplacer leurs fonds au plus vite vers d’autres solutions de stockage.

Second wave of coldcards being drained (of many to come). Warn your friends. Move your funds asap. https://t.co/DTyEGq4OUx — Pablo Sabbatella (@PabloSabbatella) August 1, 2026

Le média Bitcoin News a également relayé une alerte indiquant que tous les modèles Coldcard sont potentiellement concernés.

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Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a lui aussi réagi en appelant à diversifier ses hardware wallets pour éviter qu’une faille sur un seul fournisseur ne compromette l’ensemble des fonds.

Even hardware wallets can have bugs. Even old wallets (with long history) can have bugs. How to mitigate? Split your funds in a few wallets maybe? This has a different set of risks. Nothing is 100%. Stay informed. Stay SAFU! https://t.co/9CHiNlbJbz — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) August 1, 2026

La recommandation générale des experts consiste à générer de nouvelles adresses sur un dispositif d’un autre fabricant et à y transférer les bitcoins concernés.

Un coup dur pour la réputation de Coldcard

Au-delà de l’aspect technique, la crise soulève des questions sur la gestion de la sécurité chez Coldcard. Le journaliste Vlad Costea rappelle que dès 2019, des chercheurs avaient divulgué un bug sévère à l’entreprise, sans qu’une prime de bug bounty digne de ce nom ne leur soit versée.

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Cette réputation aurait conduit certains chercheurs en sécurité à ne pas prévenir Coldcard de vulnérabilités découvertes, contrairement à Trezor, Ledger ou BitBox. L’affaire rappelle une évidence pour l’écosystème, aucun dispositif n’est infaillible, et la diversification des solutions de conservation reste la meilleure protection.

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Sources : Galaxy Research, CoinDesk, Pablo Sabbatella sur X, Bitcoin News, Kevin Loaec sur X, Vlad Costea sur X

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