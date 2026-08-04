À Hong Kong, les arnaques sentimentales liées à la cryptomonnaie ont fait au moins 9 millions de dollars de dégâts en une seule semaine, entre le 24 et le 30 juillet. Un signal supplémentaire de l'ampleur que prend le phénomène de "pig butchering", particulièrement efficace.

Hong Kong : 9 millions de dollars perdus en une semaine

La police de Hong Kong a recensé 25 cas de fraude sentimentale liée à la crypto sur cette seule période. Parmi les victimes, une agente d'assurance a perdu à elle seule 3,3 millions de dollars après avoir été convaincue par son "conjoint" virtuel, rencontré en ligne, d'investir dans une application de trading frauduleuse.

Le mode opératoire de ces escroqueries suit généralement un schéma bien rodé : les arnaqueurs entrent en contact avec leurs victimes via des applications de rencontre ou de messagerie, prenant parfois plusieurs mois pour établir une relation de confiance... Avant d'évoquer un investissement en cryptomonnaies.

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Les victimes sont ensuite redirigées vers un site imitant une plateforme de trading légitime, qui affiche de faux profits pour les inciter à investir des sommes toujours plus importantes. Beaucoup ne réalisent avoir été trompées qu'au moment où elles tentent de retirer leurs fonds.

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Le pig butchering, un fléau qui a pris de l'ampleur

Ce phénomène prend une ampleur mondiale considérable. Selon une étude de chercheurs de l'Université du Texas à Austin, ces réseaux criminels, majoritairement basés en Asie du Sud-Est, auraient dérobé plus de 75 milliards de dollars à des victimes à travers le monde entre janvier 2020 et février 2024.

La lutte s'est cependant organisée dans le monde. Après l'arrestation du "roi du pig butcheringé en début d'année, les Etats-Unis ont gelé 700 millions de dollars en cryptomonnaies associées à ce type d'arnaques.

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Cela ne suffit cependant pas à endiguer un flot très lucratif : de véritables "usines à arnaques" existent en effet encore, et elles ont élevé la fraude sentimentale au rang d'art.

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Source : CoinTelegraph

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