L'application Binance a disparu du Play Store dans plusieurs pays européens, dont la France

L’application Android de Binance a disparu du Google Play Store dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont la France, quelques semaines après l’arrivée de la réglementation MiCA. Quel avenir pour Binance en Europe ?

Faute d’agrément MiCA, l’appli Binance est retirée du Play Store

L’application Android de Binance a disparu des résultats de recherche sur Google Play et les nouveaux téléchargements se sont arrêtés dans certains pays de l’Union européenne, dont la France et l’Espagne.

Il s’agit d’un nouvel épisode compliqué pour la plus grande plateforme crypto au monde alors qu’elle s’est heurtée au régime réglementaire strict de MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Nous sommes quelques semaines après la fin de la période transitoire du règlement, le 1er juillet dernier. Sous ce nouveau cadre, les plateformes proposant des services sur crypto-actifs aux clients européens doivent généralement disposer d’un agrément, que Binance n’a pas réussi à obtenir.

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À la fin du mois de juin, Binance avait retiré sa demande d’agrément MiCA auprès de la Commission grecque des marchés financiers. L’entreprise compte poursuivre sa demande d’autorisation dans un autre État membre.

Il semblerait cependant que ce retrait ne touche pas l’ensemble des pays de l’UE de manière uniforme : l’application n’est plus disponible en Espagne, en France et en Lettonie, mais reste accessible en Pologne, selon des retours d’utilisateurs.

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Une pression réglementaire qui s’est intensifiée pour Binance

Sans licence valable dans toute l’Union européenne, Binance a déjà restreint certains services et l’inscription de nouveaux clients dans plusieurs pays, tout en maintenant les retraits disponibles. C’est le cas notamment en France.

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a indiqué que les entités non agréées ne peuvent pas démarcher de clients européens. Pour Binance, le retrait de Google Play pourrait donc être le premier d’une série de restrictions si le problème n’est pas résolu.

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Pour l’instant, Binance se dit confiante dans le fait de sécuriser une autorisation dans un autre État membre dans les prochains mois. À ce stade, elle n’a pas communiqué sur le pays par lequel elle passerait.

La plateforme d’échange, souvent considérée comme la plus grande au monde, devra donc mesurer ses ambitions européennes pour les mois à venir.

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Source : Google Play Store

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