Appel rejeté : Sam-Bankman Fried restera bien 25 ans en prison pour ses crimes financiers avec FTX

Alors qu'il avait fait appel de sa condamnation, Sam Bankman-Fried a vu sa demande déboutée par la Cour d'appel des États-Unis. Quelles options lui reste-t-il ?

Sam Bankman-Fried restera derrière les barreaux

En mars 2024, Sam Bankman-Fried (SBF) a été condamné à 25 ans de prison ferme, en raison de ses crimes financiers dans le cadre de l’affaire FTX.

Loin de prendre ses responsabilités, l’intéressé a évidemment fait appel et s’est depuis exprimé à plusieurs reprises en public pour tenter de s’attirer la pitié en criant au complot, et ce, malgré les milliards de dollars volés aux clients de la plateforme.

Mardi, la Cour d’appel des États-Unis pour le second circuit a rendu son verdict définitif, en confirmant la sanction de SBF en première instance :

L'appel interjeté dans l'affaire susmentionnée contre le jugement du Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a été plaidé sur la base du dossier du tribunal de district et des mémoires des parties. IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ ET DÉCIDÉ que le jugement du tribunal de district est CONFIRMÉ.

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Malgré ses tentatives, la finalité reste la même. Pour l’heure, il reste donc encore 23 ans de prison à purger pour l’intéressé.

Il lui reste toutefois encore deux possibilités, à savoir l’espoir d’une hypothétique grâce présidentielle et un renvoi du dossier vers la Cour suprême des États-Unis.

Tandis que les probabilités que l'une ou l'autre de ces possibilités aboutisse à une libération sont faibles, SBF, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur X depuis sa cellule, n'a encore fourni aucune réaction publique à la nouvelle.

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Source : CourtListener

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