Cet agent du FBI aurait profité de sa position pour dérober 1 million de dollars en cryptomonnaies

Patrick Steven Yaroch, ancien un agent superviseur du FBI, aurait profité de sa position pour dérober 1 million de dollars en cryptomonnaies à la cible de son enquête. Comment a-t-il fait ?

Un agent du FBI dérobe des cryptomonnaies à une cible

Patrick Yaroch, 41 ans, a passé environ huit ans à traiter des dossiers de sécurité nationale au sein de la division contre-espionnage du FBI à Boston, avant d'être promu à un poste de supervision au siège de l'agence début 2025. Cette fonction lui donnait accès à des systèmes de renseignement hautement restreints, dans le cadre d'enquêtes ciblées.

Selon une déclaration du bureau du FBI à Washington, Yaroch aurait découvert des phrases de récupération donnant l'accès à des portefeuilles crypto, en travaillant sur une enquête visant une cible étrangère fin 2024 ou début 2025. Il aurait ensuite utilisé ces identifiants pour transférer des fonds à environ 10 à 12 reprises.

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Interrogé, Yaroch aurait expliqué avoir agi par frustration, estimant que le gouvernement n'agissait pas assez contre les activités crypto de la cible visée, et avoir décidé de "prendre les choses en main".

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Confession spontanée avant l'arrestation

Fait notable, l'enquête n'a pas démarré grâce au suivi de la blockchain, mais parce que Yaroch s'est lui-même dénoncé. Le 28 juillet, il a contacté un employé de la division de sécurité nationale du ministère de la Justice via Signal, avant de le rencontrer en personne et d'admettre avoir pris de "très mauvaises décisions liées à des portefeuilles crypto". Il a ensuite contacté le siège du FBI pour signaler qu'il avait "merdé". L'agence l'a licencié deux jours plus tard, le jour même de son arrestation.

Les enquêteurs ont retracé les fonds : environ 188 570 dollars se trouvaient sur un compte Kraken, et plus d'un million de dollars avait été placé sur le protocole de prêt décentralisé Suilend. Avec son consentement, le FBI a récupéré environ 925 426 dollars.

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Le dossier a par ailleurs révélé des recherches sur une possible retraite anticipée au Portugal, ainsi que des réservations de vol pour Lisbonne prévues début septembre. Yaroch affirme n'avoir jamais eu l'intention d'utiliser les fonds détournés pour cette retraite au soleil, mais l'on peut en douter tant la somme en jeu est importante.

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Source : Bitcoin.com

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