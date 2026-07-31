Pourquoi l'action de Microsoft (MSFT) vient-elle de bondir de 15,5 % ?

L'action de Microsoft (MSFT) a bondi de 15,5% hier, la plus forte progression sur une seule séance jamais enregistrée par une entreprise en valeur absolue. De quoi effacer les doutes qui pèsent depuis des mois sur ses dépenses dans l'intelligence artificielle ?

Les bons résultats de Microsoft font bondir son action

Microsoft a publié mercredi des résultats du quatrième trimestre largement supérieurs aux attentes de Wall Street : un bénéfice par action de 4,74 dollars contre 4,25 dollars anticipés, pour un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars contre 87,7 milliards attendus. Cela correspond à une croissance de 18% sur un an.

Le résultat net a atteint 35,77 milliards de dollars, contre 27,23 milliards un an plus tôt. Mais c'est surtout Azure, la plateforme cloud du groupe, qui a rassuré les investisseurs : sa croissance a accéléré à 43% sur le trimestre, sa meilleure performance depuis début 2022.

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Autre signal encourageant : son chiffre d'affaires a franchi pour la première fois les 100 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice fiscal. Microsoft table par ailleurs sur une croissance d'Azure d'environ 45% au premier trimestre 2027. C'est dû à la progression du nombre d'utilisateurs payants de Copilot, qui a dépassé les 30 millions.

Résultat de tout cela : un bond de 15,5% pour l'action MSFT, qui a ajouté 492 milliards de dollars de capitalisation boursière à Microsoft en une seule séance. Cela lui a permis de dépasser le précédent record détenu par Nvidia (440 milliards de dollars le 9 avril 2025). C'est tout simplement la meilleure performance journalière de l'action depuis près de 18 ans.

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Les investisseurs enfin rassurés sur la rentabilité des dépenses en IA ?

Le principal point de friction depuis plusieurs trimestres concernait les dépenses d'investissement colossales de Microsoft consacrées à l'infrastructure IA, sans preuve tangible de retour sur investissement.

Ce trimestre a changé la donne : les dépenses d'investissement, leasings compris, se sont élevées à 41 milliards de dollars, légèrement en dessous des 42 milliards prévus par le marché.

La directrice financière Amy Hood a précisé que ces dépenses continueront de croître sur l'exercice 2027, tout en maintenant un flux de trésorerie disponible positif, notamment en allongeant la durée de vie utile comptable des data centers et bureaux de 15 à 25 ans.

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Plusieurs analystes, dont ceux de Bank of America et Jefferies, ont salué une validation claire de la stratégie IA du groupe. Ce constat tranche nettement avec la réaction du marché à l'égard d'Alphabet (Google), dont le cloud avait pourtant bondi de 82% la semaine précédente, mais dont l'action avait chuté de 7%. Là aussi, ce sont les dépenses qui avaient rendu les investisseurs nerveux.

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Source : Yahoo Finance

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