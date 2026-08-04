Comment acheter l'action Infomaniak, le champion suisse du cloud ?

Infomaniak, le champion suisse du cloud souverain, s'apprête à faire son entrée en Bourse après plus de 30 ans d'indépendance. Mais pas via une introduction classique : l'opération repose sur un montage particulier, et il n'existe pas encore d'action cotée à son nom. Alors, comment se préparer pour le jour J, ou se positionner dès aujourd'hui ?

Qu'est-ce qu'Infomaniak ?

Fondée en 1994 et basée à Genève, Infomaniak est l'un des principaux acteurs européens du cloud « souverain » : hébergement web, e-mails, visioconférence et infrastructure, le tout dans ses propres centres de données situés en Suisse, le tout avec un positionnement fort sur la protection des données.

Restée indépendante et rentable pendant trois décennies, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 54,2 millions de francs suisses en 2025 (contre 47,6 millions en 2024) et investit massivement dans l'intelligence artificielle avec son assistant IA Euria.

Une entrée en Bourse via un montage particulier

Plutôt qu'une introduction en Bourse (IPO) classique, où une entreprise émet des actions neuves proposées au public, Infomaniak a choisi la fusion inversée (reverse takeover). Ses actionnaires ont signé un accord en vue d'une cotation à la SIX Swiss Exchange via Perrot Duval Holding SA, une société industrielle suisse cotée à Zurich depuis 1905. En pratique, Perrot Duval céderait ses activités, émettrait de nouvelles actions, et l'entité cotée serait renommée Infomaniak SA.

Deux points sont à retenir avant d'agir. D'abord, rien n'est acté : l'opération doit être approuvée lors de l'assemblée générale de Perrot Duval du 24 septembre 2026 et validée par SIX Swiss Exchange. En cas de rejet, la cotation n'aura pas lieu. Ensuite, même cotée, l'entreprise ne céderait pas le pouvoir au public : la Fondation Infomaniak conserverait la majorité des droits de vote via des actions non cotées.

Se préparer à l'arrivée de l'action Infomaniak avec Trade Republic

Se positionner dès aujourd'hui : l'action Perrot Duval

Puisque l'entreprise qui deviendrait Infomaniak SA est déjà cotée, il est techniquement possible de se positionner dès maintenant en achetant l'action Perrot Duval sur la Bourse suisse.

Si l'opération se réalise, ces titres se transformeront en actions d'Infomaniak SA. C'est aujourd'hui la seule manière d'entrer avant la cotation en propre, et il faut le dire clairement : c'est un pari hautement spéculatif.

Plusieurs signaux imposent la plus grande prudence. D'abord, il s'agit d'une micro-capitalisation extrême : à peine une douzaine de millions de francs suisses de valorisation, avec seulement 119 632 actions au porteur réellement cotées. À cette capitalisation, le moindre ordre fait bouger le cours et le spread peut être brutal.

Ensuite, le cours de l'action Perrot Duval a déjà fortement réagi à l'annonce : entre le 28 et le 30 juillet 2026, il a grimpé de 51 CHF à 84 CHF, soit une hausse de 65 %. Acheter l'action Perrot Duval aujourd'hui, c'est donc s'exposer à une

Enfin, et c'est sans doute le plus important, ni le ratio d'échange ni la valorisation attribuée à Infomaniak dans l'opération ne sont connus à ce stade. En clair, on ne sait pas vraiment ce que l'on paie.

Voici les plateformes pour se préparer ou se positionner dès maintenant à l'entrée en Bourse d'Infomaniak 👇

Collaborations commerciales

Faut-il acheter l'action Perrot Duval ou attendre la migration ?

Sur le fond, le dossier a de quoi séduire : Infomaniak est un champion européen rare du cloud souverain, rentable, en croissance et bien positionné sur le segment de l'IA.

Le problème, c'est que le seul support d'entrée aujourd'hui n'est pas Infomaniak, mais une entreprise cotée minuscule illiquide et engagée dans une opération non encore approuvée.

Pour un profil spéculatif, il peut être envisageable de prendre une petite position sur Perrot Duval avec une somme non vitale que l'on accepte de perdre si la fusion échoue.

Pour un profil prudent ou à long terme, mieux vaut attendre la cotation propre d'Infomaniak SA, juger sa valorisation, puis acheter l'action dans de bonnes conditions de liquidité, en ayant simplement préparé son compte en amont, notamment sur Trade Republic.

Se préparer à l'arrivée de l'action Infomaniak avec Trade Republic

👉 Retrouvez aussi les meilleures actions françaises du secteur de l'IA

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.