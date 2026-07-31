Faut-il acheter l'action ASML en 2026 ? Notre analyse

ASML est l'entreprise la plus stratégique la tech mondiale : sans ses machines, aucune puce avancée, que ce soit pour l'IA, les smartphones ou les ordinateurs, ne pourrait être fabriquée. Portée par l'explosion du secteur de l'IA, l'action d'ASML s'est envolée de près de 50 % depuis le début de l'année 2026. Est-il encore intéressant d'acheter l'action ASML à un tel niveau ? Voici notre analyse.

Avant notre analyse sur l'action ASML, revenons sur ce qui rend cette entreprise néerlandaise unique: sa position de passage obligé pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, et donc pour toute la révolution de l'intelligence artificielle.

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Qu'est-ce qu'ASML ?

ASML (pour Advanced Semiconductor Materials Lithography) est une entreprise néerlandaise fondée en 1984 et dont le siège se situe à Veldhoven, aux Pays-Bas. Elle emploie plus de 44 000 personnes et constitue la plus importante capitalisation technologique d'Europe.

Sa particularité est simple mais fondamentale : ASML ne fabrique pas de puces : elle fabrique les machines qui les gravent. Le groupe est même la seule entreprise au monde à produire les équipements de lithographie EUV (pour extreme ultraviolet, ou ultraviolet extrême), indispensables pour imprimer les circuits des processeurs les plus avancés.

Son activité s'organise autour de 2 grands piliers :

Les systèmes de lithographie (EUV pour les nœuds les plus fins, DUV pour les générations précédentes) : c'est le cœur de métier, qui représente environ 75 % du chiffre d'affaires ;

(EUV pour les nœuds les plus fins, DUV pour les générations précédentes) : c'est le cœur de métier, qui représente environ 75 % du chiffre d'affaires ; Les services, mises à niveau et pièces détachées, liés à la base installée de machines dans le monde : une source de revenus récurrents qui pèse 25 % de l'activité.

Cotée sur Euronext Amsterdam et également au Nasdaq, l'action ASML fait partie de l'indice AEX et est éligible au PEA. Le groupe est dirigé depuis avril 2024 par le Français Christophe Fouquet, dont l'un des principaux défis consiste à préserver l'avance technologique du groupe tout en naviguant dans la « guerre des puces » entre les États-Unis et la Chine.

L'action ASML en bref

Voici un aperçu des principales données de marché de l'action ASML 👇

Indicateur Valeur Cours de l'action 1 490 € Ticker ASML (Euronext Amsterdam) Capitalisation boursière 576 milliards d'euros Plus bas 52 semaines 587,80 € Plus haut 52 semaines 1 741 € Performance sur 1 an + 134 % Performance sur 5 ans + 115 % Dernier dividende Rendement de 0,52 % Éligible au PEA Oui ✅

Données du 31 juillet 2026

ASML, l'élément essentiel de toute l'industrie des puces

L'infrastructure de l'IA est souvent réduite aux GPU de Nvidia et à des acteurs de la mémoire comme Samsung et Micron. Pourtant, un maillon situé encore plus en amont est tout aussi critique : la machine qui grave physiquement les circuits sur le silicium. Et sur ce terrain, ASML règne sans partage.

Concrètement, chaque puce de pointe fabriquée sur la planète est passée par une machine d'ASML. Nikon et Canon, autrefois rivaux, sont restés cantonnés aux technologies plus anciennes, tandis qu'ASML verrouille les feuilles de route de TSMC, Samsung et Intel, qui dépendent de son calendrier de livraison pour produire leurs prochaines générations de puces.

Pour un investisseur, tout l'intérêt du dossier tient dans cette image : plutôt que de parier sur le fabricant qui remportera la course à l'IA, acheter l'action ASML revient à s'exposer sur l'entièreté du secteur via une seule action.

Et cette avance n'est pas près de se refermer, malgré l'ambition de la Chine de produire ses propres machines : la nouvelle génération de machines High-NA EUV d'ASML, vendue autour de 400 millions de dollars l'unité et dont il existe moins de 10 exemplaires dans le monde, prolonge encore le fossé technologique avec le reste de l'industrie.

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Des résultats du 2e trimestre 2026 supérieurs aux attentes

Cette position dominante d'ASML se traduit directement dans les comptes. Au 2e trimestre 2026, l'entreprise a publié un chiffre d'affaires de 9,33 milliards d'euros, en hausse de 21 % sur un an, pour un bénéfice net de 2,92 milliards d'euros et une marge brute proche de 54 %.

Surtout, le groupe a relevé ses prévisions : il anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 43 et 45 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette précédente de 36 à 40 milliards. Dans la foulée, plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours, à l'image d'Oddo BHF qui l'a porté à 2 300 euros.

Les arguments pour acheter l'action ASML

1. Un quasi-monopole technologique sans équivalent. ASML est la seule entreprise au monde capable de produire les machines de lithographie EUV. Ce fossé, fondé sur des décennies de recherche et une complexité scientifique extrême, constitue une barrière à l'entrée quasi infranchissable et assure au groupe une véritable rente technologique.

2. Une exposition directe, mais diversifiée, au boom de l'IA. Tous les grands fondeurs comme TSMC, Samsung ou encore Intel dépendent d'ASML pour produire les puces qui alimentent l'IA. Acheter l'action ASML, c'est donc s'exposer à la croissance du secteur sans avoir à parier sur un seul fabricant gagnant, une approche moins risquée que le pari sur une technologie isolée.

3. Des résultats record et des perspectives relevées. Le 2e trimestre 2026 a confirmé la dynamique avec un chiffre d'affaires en hausse de 21 % et un relèvement des prévisions annuelles à 43-45 milliards d'euros. Le carnet de commandes offre une visibilité rare dans le secteur de la tech.

4. Une rentabilité et un retour à l'actionnaire solides. Avec une marge brute proche de 54 % et une forte génération de trésorerie, ASML transforme sa position dominante en profits exceptionnels. Le groupe verse par ailleurs un dividende sans interruption depuis près de 20 ans et complète ce retour à l'actionnaire par des rachats d'actions réguliers.

5. Une éligibilité au PEA. Contrairement aux grands acteurs américains comme Nvidia ou AMD, l'action ASML, en tant que société européenne, est éligible au PEA. Elle permet donc de s'exposer au cœur de la tech mondiale tout en profitant d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention.

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Les arguments contre l'achat de l'action ASML

1. Une valorisation très élevée. À un cours proche de son record historique et après une envolée de près de 50 % depuis janvier, l'action se paie entre 55 fois les bénéfices. Ce niveau laisse peu de marge d'erreur : la moindre déception pourrait provoquer une correction sévère.

2. Une forte cyclicité et une volatilité marquée. Le secteur des semi-conducteurs alterne historiquement les phases d'euphorie et de creux liées aux cycles d'investissement de ses clients.

3. Une dépendance géopolitique majeure. Otage de la « guerre des puces » entre les États-Unis et la Chine, ASML voit son accès au marché chinois encadré par des contrôles à l'export. Tout durcissement réglementaire peut peser directement sur ses ventes et sur le cours de son action.

4. Une concentration client et une menace à long terme. Le chiffre d'affaires repose sur une poignée de grands clients (TSMC, Samsung, Intel). Par ailleurs, la Chine investit massivement pour développer sa propre technologie de lithographie : encore au stade de prototype, cet effort constitue une menace à surveiller sur le très long terme.

Sur quelle plateforme acheter l'action ASML ?

L'action ASML est cotée sur Euronext Amsterdam, et en tant qu'entreprise européenne, elle est éligible au PEA, ce qui permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux après 5 ans de détention. Elle reste également accessible via un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

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Notre verdict sur l'action ASML

ASML est une entreprise d'une qualité rare en Bourse : son quasi-monopole sur la lithographie la place en amont de toute l'industrie des puces, et donc de l'IA, une position que ni la concurrence ni la technologie ne menacent à court terme.

Les résultats record du 2e trimestre 2026 et le relèvement des prévisions annuelles confirment que la demande liée à l'intelligence artificielle profite directement à ASML. Sur le plan de la thèse d'investissement, il s'agit de l'un des dossiers les plus solides du secteur.

Le principal point de vigilance n'est pas la qualité de l'entreprise, mais le prix de son action. À un niveau proche de son record historique et après une envolée de près de 50 % depuis janvier, l'action ASML intègre déjà une grande partie des bonnes nouvelles. Dans ce contexte, la forte cyclicité du secteur des semi-conducteurs et l'exposition géopolitique aux tensions entre les États-Unis et la Chine peuvent suffire à provoquer une correction marquée.

Pour un investisseur de long terme convaincu par la croissance structurelle des semi-conducteurs et de l'IA, l'action ASML est un pilier de portefeuille, idéalement logée dans un PEA et achetée de façon progressive pour lisser un point d'entrée élevé.

Pour un investisseur cherchant un point d'entrée plus attractif, la patience peut être payante : mieux vaut guetter un repli après un tel emballement, ou attendre la prochaine publication de résultats prévue le 14 octobre 2026.

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