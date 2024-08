AAVE superforme le marché crypto en affichant 45 % de hausse sur les 15 derniers jours

Malgré un mois d'août peu fructueux pour le marché des cryptos, le token AAVE du protocole éponyme se démarque particulièrement pour ses performances au cours des 15 derniers jours. Quelles sont les raisons d'une telle performance ?

AAVE superforme le marché crypto

AAVE, le token de gouvernance de la plateforme de prêt et d'emprunt éponyme, se démarque du reste du marché des cryptomonnaies par une hausse conséquente de 45 % sur les 15 derniers jours. Alors que le marché crypto temporise et prend son temps, le token AAVE n'attend pas le coup de départ officiel et part en tête de ce bull market :

Évolution du cours du token AAVE

👉 Découvrez comment acheter des tokens AAVE en 2024

Le token AAVE suscite un réel engouement en ce moment dans le marché crypto. En effet, au mois de juillet, Marc Zeller, le fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI) publiait une proposition de gouvernance mettant en avant des solutions pour le protocole Aave.

Dans cette proposition, une nouvelle mécanique de redistribution des revenus excédentaires de la plateforme a été mise en avant ainsi que de nouveaux mécanismes de sécurité pour assurer le peg du stablecoin de la plateforme, le GHO.

👉 Dans l'actualité également - France : le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, se fait arrêter à l’aéroport du Bourget — Le TON s’effondre

De plus, la proposition explorait le rachat potentiel de tokens AAVE sur les marchés secondaires, ce qui conduirait à une pression acheteuse, elle même découlant sur une hausse du prix du token.

Le protocole Aave confirme sa place de leader en tant que plateforme de finance décentralisée (DeFi) en enregistrant 26 millions de dollars de frais récoltés au cours des 30 derniers jours. À titre de comparaison, le protocole Morpho; se positionne second dans cette métrique en enregistrant 5 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, soit 5 fois moins que les performances de la plateforme Aave.

La plateforme Aave s'est également ouverte à ZKsync Era, un layer 2 de la blockchain Ethereum, basé sur les Zero Knolewdge Proofs (ZKP).

Fort de ces avancées et de l'engouement autour de la proposition de Marc Zeller, le token AAVE se démarque de la mêlée en affichant une hausse remarquable de 45 % au cours des 15 derniers jours. Le prix du token Aave est actuellement situé aux alentours des 130 dollars.

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.