Aave abandonne certaines blockchains et ferme ses marchés trop peu utilisés

Suite à un « examen approfondi », Stani Kulechov, fondateur du protocole phare de la DeFi Aave, annonce la fermeture d’une cinquantaine de réserves d’actifs peu utilisées et l’arrêt des déploiements engagés sur certaines blockchains, comme Sonic, zkSync, Soneium et Aptos. On fait le point…

Aave ferme des marchés et abandonne plusieurs blockchains

Dans le cadre de ce que son fondateur, Stani Kulechov, présente sur le réseau X comme des « mesures visant à réduire les risques économiques et techniques auxquels Aave doit faire face », le protocole de prêt et d'emprunt phare de la finance décentralisée (DeFi) annonce son retrait de certaines blockchains et la fermeture de certains marchés.

Une décision prise « à l'issue d'un examen approfondi » de la situation de ce protocole, qui implique notamment la disparition progressive de 50 réserves d'actifs associées à des activités de prêt considérées comme « peu utilisées » dans le cadre de plusieurs de ses déploiements.

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Des déploiements multi-chain également concernés, puisqu'en parallèle de l'arrêt de ces marchés, le protocole Aave va également se retirer de certains écosystèmes, en mettant notamment fin à ses activités sur les blockchains Sonic, Scroll, zkSync, Metis, Soneium et Aptos, impliquant la disparition de 25 réserves d'actifs supplémentaires.

Au total, ces changements concernent 98,1 millions de dollars d'actifs déposés et 15,6 millions de dollars d'encours empruntés.

Un coup dur pour les blockchains concernées

L'occasion pour Stani Kulechov de préciser que « ces récentes fermetures de marchés d'actifs peu utilisés et l'arrêt progressif de certains déploiements d'Aave ne doivent pas être interprétés comme une remise en cause des blockchains de couche 1 (L1) ou de couche 2 (L2) ».

L'objectif est simplement de réduire les risques opérationnels, techniques et économiques du protocole afin de concentrer les ressources sur des priorités à plus fort impact, comme le développement des marchés existants à forte valeur et l'expansion vers le financement de titres. Stani Kulechov

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Malgré tout, ces annonces représentent un véritable coup dur pour les blockchains concernées compte tenu de la notoriété et de la force de frappe du protocole Aave, qui représente à lui seul 47,8 % des prêts actifs on-chain.

Aave représente presque 50 % des prêts actifs on-chain

Stani Kulechov profite également de cette situation pour aborder l'utilité importante des layer 2 afin d'optimiser l'expérience utilisateur d'Ethereum et « d'amener le grand public vers la DeFi », sans oublier les blockchains comme Avalanche qui « jouent un rôle important dans l'intégration on-chain des actifs du monde réel (RWA) grâce au développement d'activités institutionnelles ».

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Sources : Stani Kulechov, Unfolded

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