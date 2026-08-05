3AC : Les liquidateurs réclament 40 millions de dollars à l’épouse de Zhu Su

Les liquidateurs de Three Arrows Capital (3AC) visent désormais l’épouse de Zhu Su, réclamant 40 millions de dollars issus de la vente d’une propriété à Dubaï. Un bien qui aurait été acquis grâce à un prêt crypto de 50 millions de dollars accordé par le fonds, quelques semaines avant sa faillite.

Une villa à Dubaï au cœur de la procédure

L’affaire Three Arrows Capital n’en finit plus de rebondir. Selon The Business Times, les liquidateurs du fonds spéculatif crypto en faillite poursuivent l’épouse de Zhu Su, cofondateur de 3AC, afin de récupérer environ 40 millions de dollars issus de la vente d’un bien immobilier situé à Dubaï.

La propriété en question avait été acquise pour 110 millions de dirhams, soit environ 30 millions de dollars. Selon les liquidateurs, cet achat aurait été financé par un prétendu prêt en cryptomonnaies de 50 millions de dollars consenti par Three Arrows Capital à Zhu Su lui-même.

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Le timing interroge. Le bien aurait été acheté à peine trois semaines avant la mise en liquidation du fonds, en juin 2022, dans le sillage de l’effondrement du marché crypto provoqué par la chute de Terra-Luna.

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Un transfert opéré depuis la prison de Singapour

Le dossier prend une dimension supplémentaire lorsque l’on regarde les circonstances du transfert. D’après The Business Times, Zhu Su aurait transféré la propriété de Dubaï à son épouse alors qu’il purgeait une peine de prison à Singapour pour non-respect d’une décision de justice liée à la liquidation de 3AC.

Pour mémoire, le cofondateur du fonds avait été arrêté à l’aéroport de Changi en septembre 2023, avant d’être finalement libéré fin décembre de la même année. Cryptoast avait couvert cet épisode à l’époque.

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Les liquidateurs, emmenés par le cabinet Teneo, tentent depuis plusieurs années de retracer et récupérer les actifs des cofondateurs. Ils réclament au total plus de 1,3 milliard de dollars à Zhu Su et son associé Kyle Davies, accusés d’avoir dissimulé des transactions à effet de levier avant la faillite. Nous en parlions déjà dans notre article consacré à cette procédure.

3AC, symbole d’une faillite en cascade

Three Arrows Capital fut l’un des plus gros fonds spéculatifs crypto au monde avant sa chute. Sa liquidation, en juin 2022, a déclenché un effet domino brutal, entraînant dans sa chute Voyager Digital, Celsius, BlockFi ou encore Genesis. Autant d’acteurs dont l’exposition à 3AC s’est révélée fatale.

Depuis, Zhu Su et Kyle Davies tentent de revenir sur le devant de la scène crypto, notamment via des projets comme OPNX ou 3AC Ventures, malgré leur situation d’insolvabilité officielle. Une posture qui a suscité l’irritation d’une partie de l’écosystème.

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Le contexte n’aide pas leur cause. Dubaï, devenue une place forte de la crypto, attire désormais l’attention des liquidateurs et des régulateurs internationaux. Le déplacement d’actifs vers l’émirat, autrefois perçu comme un refuge, n’échappe plus aux enquêtes transfrontalières.

La procédure lancée contre l’épouse de Zhu Su marque une nouvelle étape dans la traque des fonds évaporés. Reste à savoir si les liquidateurs parviendront effectivement à récupérer ces 40 millions de dollars, ou si le dossier viendra s’ajouter à la longue liste des créances irrécouvrables du plus grand naufrage crypto de 2022.

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Sources : The Business Times

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