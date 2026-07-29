+26 % : ce mineur de Bitcoin fait une entrée remarquée en Bourse

Ionic Digital, le mineur de Bitcoin né de la faillite de Celsius Network, a bondi de 26 % pour ses débuts au Nasdaq mardi. Opportunité d’achat ou simple porte de sortie pour les créanciers de l’ancienne plateforme de prêt crypto ?

Ionic Digital valorisée à 2,8 milliards de dollars après son entrée en Bourse

Les actions d’Ionic Digital (IOND) avaient ouvert à 50 dollars, en retrait par rapport au prix de référence de 53 dollars fixé par le Nasdaq. Mais elles ont clôturé à 62,90 dollars, soit une progression d’environ 26 % par rapport à leur prix d’ouverture.

Cette performance valorise l’entreprise à environ 2,8 milliards de dollars et fait de cette opération la plus importante cotation directe (direct listing) enregistrée sur le Nasdaq depuis 2021.

La nuance est importante : contrairement à une introduction en Bourse classique, une cotation directe ne s’accompagne d’aucune émission de nouvelles actions ni de levée de capitaux. Ce sont les actionnaires existants qui ont simplement vendu leurs titres directement sur le marché.

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Ionic Digital avait été créée en janvier 2024 pour reprendre les actifs de minage de Bitcoin de Celsius Mining. Le plan de restructuration avait été approuvé par le tribunal des faillites américain à la suite de l’effondrement de Celsius Network en juillet 2022.

Les anciens créanciers de la plateforme avaient reçu environ 37 millions d’actions de catégorie A au titre de ce plan, sans pouvoir les échanger… Jusqu’à cette cotation, qui leur offre enfin une liquidité et des opportunités de céder leurs actions.

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Historiquement un mineur, mais aussi une infrastructure IA

Au-delà du Bitcoin, dont elle détient une réserve de 2 815,6 BTC, Ionic Digital opère un virage stratégique vers l’infrastructure liée à l’intelligence artificielle. C’est une tendance de fond pour les mineurs : Hut 8, TeraWulf ou IREN ont également fait ce choix.

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Ionic Digital a signé un bail de dix ans avec le fournisseur cloud IA Nscale pour son site du comté de Ward, au Texas, représentant près de 2 milliards de dollars de revenus contractés. Ionic a par ailleurs mis fin, avant son terme, à l’accord de gestion qui liait initialement ses opérations de minage à Hut 8, afin de reprendre directement le contrôle de ses sites.

Pour 2026, l’entreprise projette environ 195 millions de dollars de revenus, continuant cette bascule progressive vers un modèle hybride. L’exposition au Bitcoin reste un levier spéculatif, mais la croissance future dépendra surtout de la capacité d’Ionic à sécuriser des contrats de location longue durée avec les géants de l’intelligence artificielle. La révolution du secteur du mining poursuit donc son cours.

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Source : Nasdaq

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