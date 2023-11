225 millions de dollars : Wormhole réalise la plus grosse levée de fonds de 2023 dans l'industrie crypto

Le protocole cross-chain Wormhole réalise la plus grande levée de fonds de 2023, récoltant 225 millions de dollars. Cet apport de capital porte la valorisation de l'entreprise à 2,5 milliards de dollars, avec la participation de grands noms tels que Brevan Hewards, Coinbase Ventures, et Multicoin Capital. Et cette dernière nous apprend également que Wormhole va bel et bien lancer son propre token.

