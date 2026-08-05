100 millions de dollars de Bitcoins volés depuis des hardware wallets : Comment s’assurer que les vôtres sont protégés ?

Plus de 100 millions de dollars en BTC auraient été volés après la découverte d’un défaut dans la génération de certaines seeds des portefeuilles spécialisés Coldcard. Voici comment comprendre ce risque, protéger vos bitcoins et limiter l’impact d’une défaillance similaire sur votre portefeuille.

Un hardware wallet ne protège vos bitcoins que si votre clé privée a été générée correctement

Un hardware wallet sert d’abord à protéger la clé privée qui donne accès à vos Bitcoins. Il la conserve hors d’un ordinateur connecté à Internet et vous permet de vérifier les transactions sur son propre écran avant de les signer, mais cette sécurité repose sur une condition moins visible : la clé doit avoir été générée correctement dès le départ.

Lorsqu’un wallet crée une seed, il doit utiliser une source de hasard suffisamment imprévisible. C’est ce hasard, ou cette entropie, qui rend la clé privée impossible à deviner. Si un bug intervient à ce moment précis, l’appareil peut fonctionner normalement, afficher une seed, recevoir des BTC et signer des transactions, tout en reposant sur un nombre secret beaucoup trop prévisible.

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Depuis le 30 juillet, plusieurs vagues de vols ont touché des adresses associées à des seeds générées sur certains portefeuilles Coldcard de la marque Coinkite.

Galaxy Research estime avoir identifié 1 596 BTC volés depuis environ 7 300 adresses, soit plus de 100 millions de dollars. Lors du 1er signalement de la faille, les pertes connues approchaient seulement 600 BTC, et les vols semblent continuer.

Estimation des BTC volés par Galaxy Research

Coinkite a confirmé qu’une régression introduite en mars 2021 avait empêché le générateur matériel de nombres aléatoires de contribuer correctement à certaines seeds. Le firmware utilisait à la place un générateur logiciel partiellement prévisible, réduisant l’espace de recherche à environ 40 bits sur les modèles Mk2 et Mk3, contre au moins 128 bits attendus.

Avec 128 bits d’entropie, il existe 2^128 possibilités, soit environ 340 milliards de milliards de milliards de milliards de nombres différents, c’est un espace de recherche hors de portée, même pour une infrastructure informatique très puissante.

Coldcard est aujourd’hui le cas documenté, mais cette vulnérabilité peut concerner n’importe quel portefeuille crypto, hardware wallet ou non. Une dépendance mal intégrée ou une source d’aléa défaillante suffit à fragiliser toutes les clés dérivées ensuite.

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Une passphrase peut protéger un wallet, mais elle reste difficile à utiliser correctement

Une passphrase est un secret facultatif ajouté à la seed, souvent présentée comme un 13e ou un 25e mot, qui peut contenir plusieurs mots, chiffres et caractères. Avec la même seed, chaque passphrase ouvre un wallet différent, elle peut ainsi servir à créer des sous-comptes séparés ou à renforcer le wallet principal.

Face à un bug d’entropie, un attaquant ayant retrouvé les 12 ou 24 mots doit encore deviner la passphrase exacte. Une passphrase BIP39 forte, unique et secrète réduit donc fortement l’exposition immédiate.

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Encore faut-il que ce secret soit réellement difficile à deviner. En effet, une suite d’au moins 14 caractères est un minimum pratique, mais une citation, une phrase de livre, un nom, une date de naissance ou un mot de passe déjà utilisé peuvent être testés à grande échelle et ne rien protéger face à un attaquant équipé.

Pour remplir son rôle, la passphrase doit ressembler à un mot de passe fort, avec une suite longue et imprévisible de caractères, sans référence personnelle évidente.

À l’inverse, une passphrase suffisamment complexe devient difficile à retenir et à sauvegarder correctement pour un utilisateur débutant ou intermédiaire. Chaque variation, y compris une faute de frappe, ouvre un wallet valide mais complètement différent. Perdre la passphrase exacte revient à perdre définitivement les BTC qu’il protège.

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« Alea jacta est » : les dés peuvent renforcer une seed, ou donner une fausse impression de sécurité

Il est parfois recommandé, pour des utilisateurs plus avancés, d'ajouter de l’entropie et d'éviter de dépendre du seul firmware du wallet en lançant des dés lors de la création d’un portefeuille.

En effet, ça peut paraître absurde aux premiers abords, mais chaque lancer d’un dé équilibré à 6 faces apporte environ 2,58 bits d’entropie. 50 lancers indépendants dépassent 128 bits, tandis que 99 lancers approchent 256 bits. En théorie, une seed créée sur un wallet ColdCard avec au moins 50 lancers ne serait pas menacée.

Exemple de lancé de dés pour ajouter de l'entropie à sa clé privée

Cependant, une victime récente des vols liés à Coldcard a confié à Cryptoast avoir ajouté des lancers de dés lors de la création de son portefeuille, sans se souvenir de leur nombre. Ses fonds ont été volés il y a quelques jours.

Ce témoignage montre que quelques lancers ajoutent bien du hasard, mais ne garantissent pas à eux seuls l’efficacité de la méthode. Des dés truqués ou abîmés, des lancers mal réalisés ou observés par un tiers peuvent réduire, voire annuler, leur apport en entropie.

Contrairement à la passphrase, cette méthode n’ajoute aucun secret à retenir. Les dés restent utiles lorsqu’ils sont employés correctement, mais ne protègent pas automatiquement d’un bug d’entropie.

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Un multisig ne protège que si chacune de ses clés est vraiment indépendante

Pour des montants importants, un portefeuille multisignature permet de ne plus faire reposer les fonds sur une seule clé. Une configuration 2-sur-3 exige par exemple 2 signatures parmi 3 pour valider une transaction, ce qui évite qu’un vol, une perte ou une compromission d'un appareil ne suffise pas à déplacer les BTC.

Le hack Coldcard montre toutefois la limite d’un multisig construit avec plusieurs exemplaires du même appareil. Si 2 clés d’un portefeuille 2-sur-3 ont été générées par des firmwares touchés par le même bug, l’attaquant peut atteindre le seuil de signature. Pour enforcer sa sécurité, il ne suffit donc pas seulement de posséder 3 appareils, mais surtout des appareils venant de plusieurs fabricants, plusieurs firmwares et, si possible, plusieurs méthodes de génération.

La création d’un multisig Bitcoin exige également de sauvegarder séparément chaque seed et le « descriptor » du portefeuille, sans quoi retrouver les clés ne suffit pas nécessairement à reconstruire les règles de dépense.

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Avec le wallet Liana, il est possible de prévoir des clés de récupération qui ne se débloquent qu’après plusieurs mois, voire 1 an, d’inactivité. Elles peuvent alors rendre à nouveau possible la dépense si le portefeuille principal devient vulnérable, est détruit, volé, perdu ou inaccessible. Elles ne neutralisent toutefois pas une faiblesse du chemin principal, car un attaquant qui réunit déjà les signatures nécessaires n’a aucune raison d’attendre l’expiration du délai.

Le montage le plus robuste combine ces mécanismes. Chaque seed du multisig peut être créé à l’aide de 50 à 99 lancers de dés privés, puis une passphrase forte peut renforcer 1 ou plusieurs clés, à condition que leur sauvegarde et leur récupération aient été testées. Dans un 2-sur-3, elle doit toutefois protéger au moins 2 clés pour empêcher un attaquant connaissant les autres seeds d’atteindre le seuil. Associer multisig et clés de récupération avec Liana permet ainsi de limiter les conséquences d’un bug, d’une perte matérielle ou d’une défaillance d’un fabricant, sans dépendre d’un tiers.

Ce type de configuration maximise la sécurité en self-custody, mais sa complexité ne convient pas à tout le monde. Un wallet simple, dont la seed est correctement sauvegardée et dont la récupération a été testée, reste préférable à un montage sophistiqué que son propriétaire ne saurait pas utiliser en situation réelle.

Sources : Galaxy, WizardSardine/Liana, PlanB Academy

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